Oživimo Ilinčicu: Mladi u Tuzli ponovo čistili tuđe smeće!

Smeće koje skoro pa na svakom uglu grada izviruje, odavno je već alarm za uzbunu kada je u pitanju ekološka svijest našeg društva. Iako se na mjesečnom nivou organizuje veliki broj akcija čišćenja, ali i savjetovanja o tome kako sredinu zadržati ugodnom za sve, na ulicama i izletištima i dalje je više smeća nego posjetitelja. I dok nam u većini slučajeva drugi moraju ukazivati na našu nebrigu o prirodnim ljepotama, mladi iz Tuzle danas su ponovo zasukali rukave i počistili Ilinčicu koju drugi svakodnevno i neumorno prljaju.

Priroda. Zelenilo. Trava i drveće. Ali i smeće. Sve to u samom centru Tuzle i na jednom od omiljenih izletišta Tuzlaka – Ilinčici. Nesavješću i nebrigom o okolini, ovaj dio grada češće je prljav nego u potpunosti spreman za šetnju, odmor i rekreaciju. Zato su i danas pune ruke posla imali aktivisti Vijeća mladih Grada Tuzla koji su uz tehničku pomoć Let's do it tima, ali i finansijsku podršku tuzlanske kancelarije OSCE-a čistili tuđe smeće.

“Mi se borimo sa problemom ilegalno deponovanog otpada u našem gradu. Znamo kakvo je stanje, nažalost, nije zadovoljavajuće. I evo ovim terenskim akcijama, kako onim koje radimo u okviru Let's do it-a, tako i ovim pilot akcijama nastojimo to stanje promijeniti. Nažalost taj otpad je tu našim djelovanjem i mi mroamo biti ti koji će ga otkloniti. On neće sam nestati sa tih lokacija. Nažalost, ovakvim scenama šaljemo izuzetno lošu poruku našim turistima o svijesti i stanju u okolišu i to je problem s kojim se moramo boriti.” – kaže Amar Kavgić, koordinator Let's do it tima Tuzla.

Učesnici današnje akcije pitali su se kako bi Ilinčica izgledala da nema predznak jednog od omiljenih gradskih izletišta, kada sa takvim epitetom u ovim trenucima obiluje smećem.

Danas na terenu više smeća nego volje da se ne zagađuje okolina, zatekli su i aktivisti četrnaest omladinskih udruženja, koji su okupljeni u Vijeće mladih Grada Tuzla pružili svesrdnu podršku ponovnog čišćenja, onog smeća koje su njihovi vršnjaci, ali i oni stariji danima već na Ilinčici ostavljali.

“Odlučili smo se priključiti ovoj akciji obzirom da je Ilinčica prvenstveno okupljalište mladih. Ima mnogo sadržaja za mlade. Odlučili smo da u službu ovog događaja stavimo članove 14 udruženja koji su članovi Vijeća mladih i doprinesemo akciji čišćenja na ovom području.” – kazala je predsjednica Vijeća mladih Grada Tuzla Asja Dizdarević.

A doprinos povratku starog sjaja Ilinčici pružili su danas i službenici Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini koji su mobilizacijom članova Koalicije za borbu protiv mržnje danas pokazali kako je ustvari malo potrebno da bi se pokazala ljubav prema gradu i onome što grad svim stanovnicima pruža.

“Jedan od naših zadataka jeste podizanje svijesti o ljudskim pravima. Jedno od ljudskih prava jeste pravo na čistu okolinu, vazduh i zemlju i to je dio našeg mandata. To je i jedna od komponentni na kojima mi radimo. Jedan od načina je i ova akcija i mi kroz medijske kampanje, kroz rad s vlastima, pokušavamo podignuti svijest i približiti našim ljudima evropske standarde o stanju ekološke sredine i kako bismo se mogli uklopiti u evropske tokove i približiti se onome čemu težimo, a to je pristupanje Evropskoj uniji.” – kazao je Samir Arnaut, službenik za ljudska prava Kancelarije OSCE-a Tuzla.

Flaša za flašom, kesa za kesom – bili su tek jedna od aktivnosti kojima je danas iz Tuzle poslana poruka da čovjek mora više biti savjestan pri korištenju prirodnih blagodati. Zato su netom prije akcije čišćenja predstavljene i informativne table edukativnog sadržaja o koracima koji će ljudima koji dan odluče provesti u prirodi, olakšati odlaganje otpada. Ukoliko iko od posjetitelja Iličnice uopšte odluči podignuti glavu i pročitati savjete.