Pahor: Pozvali smo da se BiH do kraja godine dodijeli kandidatski status

Predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor kazao je da su lideri zemalja zapadnog Balkana na sastanku Procesa Brdo-Brijuni kod Kranja u Sloveniji potvrdili opredjeljenje proširenja Evropske unije kako bi se osigurala stabilnost regiona.

Naglasio je da je to više nego ikada potrebno te da je u pitanju geopolitički interes te su pozvali da se ubrza proces pristupanja, ali i da se što prije dodijeli kandidatski status Bosni i Hercegovini za članstvo u Evropskoj uniji do kraja ove godine kao i da EU stoji uz zemlje zapadnog Balkana u njenoj borbi protiv energetske krize.

Kaže da je tokom sastanka naglašena opredijeljenost za nastavak dijaloga kao jedinog načina da se prevaziđu sve razlike i problemi u međusobnim odnosima zemalja.

Podsjetio je da je prisustvovao na svih 11 sastanaka na kojima je bilo uspona i padova, a prošle godine taj sastanak je bio veoma naporan, ali su lideri uz oprez i razumijevanje uspjeli taj sastanak završiti uspješno.

– Bilo je dosta nepovjerenja prije ovog sastanka te smo shvatili da možda neće biti finalnog zaključaka što ne bi bilo dobro za zemlje zapadnog Balkana, ali sada na kraju ovog sastanka zahvalan sam da smo imali otvoren razgovore uz poštovanje jednih drugih. Tačno, bilo je neslaganja koje smo ostavili po strani, jer smo shvatili da je potrebno fokusirati se na zajedničke aspekte – naglasio je.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je kazao da je njegov prijedlog bio da se dio sastanka posveti Ustavu BiH u smislu osiguranja jednakih prava svih konstitutitivnih naroda, ali neki od predstavnika iz BiH su to odbili i na tome smo to pitanje ostavili.

Odgovarajući na pitanje smatra li da će BiH do kraja godine dobiti kandidatski status kazao je da ne zna da li će se to dogoditi jer postoji rezerva prema tome među nekim zemljama EU, ali je naglasio da je bilo vrlo indikativno što se taj status dodijelio Ukrajini, ali ne i BiH.

– To je bilo potpuno nemoralno i vrlo loše. Rekao sam to već više puta, ali da sam ja neko ko donosi odluke tražio bih da se i BiH, uz Ukrajinu, dodijeli taj status. U pitanju je samo simbolički pristup, kako je za Ukrajinu to u redu, ali ne i za BiH – kaže Milanović, dodajući da će to svakako biti politička, a ne ekspertska odluka.

Predsjedavajući i članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, Željko Komšić i Milorad Dodik također su prisustvovali sastanku Procesa Brdo-Brijuni u Brdu kod Kranja u Sloveniji. Pored članova Predsjedništva BiH bili su predsjednici Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Ovogodišnji susret bio je prilika za razgovor o trenutnoj situaciji u regiji i za novi poziv članicama i institucijama Evropske unije da ubrzaju proces proširenja, stoji u najavi događaja.

Sastanci na vrhu Procesa Brdo-Brijuni održavaju se od 2013. na inicijativu Hrvatske i Slovenije. Inicijativa, inače, ima običaj ugostiti dužnosnike zemalja i izvan područja jugoistoka Evrope, no ove godine nije najavljen nijedan.

RTV Slon/Fena