Papa upozorio moćnike da se ponašaju ponizno ili rizikuju propast

Obraćajući se TED konferenciji u Vankuveru putem video poruke, papa Franjo je upozorio moćnike da se ponašaju ponizno ili da rizikuju propast, pozivajući svijet da pokaže više solidarnosti sa siromašnima i nemoćnima.

Ovaj govor pape Franje prvo je obraćanje nekog pape na TED konferenciji. Medijska organizacija TED, skraćeno od Technology, Entertainment and Design (“tehnologija, zabava i dizajn”), organizira konferencije širom svijeta kako bi širila ideje putem kratkih govora, izvještava Associated Press.

Vatikan je ovaj video objavio u srijedu. U njemu je papa opisao svoju viziju međusobne povezanosti čovječanstva, kazavši da je s godinama sve više uvjeren da “niko od nas nije otok”.

– Molim vas, dopustite mi da to kažem jasno i glasno: što ste moćniji, to vaša djela imaju više utjecaja na ljude, to biste više trebali biti ponizni. Ukoliko niste, vaša moć će vas uništiti, a vi ćete uništiti druge – rekao je papa.

Papa Franjo je zatražio više solidarnosti u političkim, ekonomskim i naučnim podvizima.

Izvor: RTV Slon/ Fena