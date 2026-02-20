Papi Gelato i ove godine priprema besplatne slastice za postače

RTV SLON
Papi Gelato i ove godine priprema besplatne slastice za postače
Papi Gelato i ove godine priprema besplatne slastice za postače

Papi Gelato, poznata tuzlanska kuća sladoleda i torti, i ove godine Ramazan dočekuje u duhu solidarnosti. Postače pozivaju na besplatne slastice za iftar, koje će dijeliti dok traju zalihe.

Papi Gelato i ove godine priprema besplatne slastice za postače
Papi Gelato i ove godine priprema besplatne slastice za postače

„Sada već tradicionalno, za početak Ramazana spremili smo slastice za postače (besplatno, dok traju zalihe). Također, ko je u potrebi, a želi nečim da se zasladi, neka dođe kod Papija“, objavljeno je na njihovoj stranici.

Gest vlasnika Ranka Salihovića izazvao je brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama. Građani mu upućuju riječi podrške i zahvalnosti, nazivaju ga „velikim čovjekom“ i „ljudinom“, uz poruke: „Svjetsko, a naše“, „Bravo Ranko“ i „Allah vas nagradio i povećao vam nafaku“.

Iz Papija poručuju da im je cilj da Ramazan započne u duhu dijeljenja i brige za druge, te da su vrata otvorena za sve sugrađane.

Ova tuzlanska slastičarna poznata je po ručno rađenom gelatu bez laktoze, glutena, umjetnih aroma, bojila i konzervansa. Nije rijetkost da u Tuzlu dolaze i gosti iz drugih gradova upravo zbog Papijevih slastica, koje su postale nezaobilazan dio slavlja i druženja tokom cijele godine.

pročitajte i ovo

Vijesti

Prvi iftar u Klubu „Zmajevo srce“: Ugostili djecu iz URODIOL-a i...

Vijesti

Begova čorba za ramazan: Miris domaće trpeze uz iftar

Tuzla i TK

Ramazanska poruka muftije tuzlanskog dr. Vahid-ef. Fazlovića

Vijesti

RTV Slon želi vam sretan i blagoslovljen nastupajući mjesec ramazan

Politika

Lejla Vuković: Ramazan je prilika za solidarnost i međusobnu brigu

BiH

Večeras sa akšam-namazom počinje mjesec ramazan

Vijesti

Željeznice FBiH od 1. marta povećavaju cijene karata

BiH

Vlada odobrila usklađivanje penzija, povećanje 11,26 posto

Istaknuto

Optužnica za navijački obračun u Dubravama: Šta slijedi za 14 optuženih?

BiH

Povodom Dana nezavisnosti BiH: 2. mart ipak neradni u Federaciji BiH

Vijesti

Federalno tužilaštvo preuzelo predmet Donja Jablanica

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]