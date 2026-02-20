Papi Gelato i ove godine priprema besplatne slastice za postače

Papi Gelato, poznata tuzlanska kuća sladoleda i torti, i ove godine Ramazan dočekuje u duhu solidarnosti. Postače pozivaju na besplatne slastice za iftar, koje će dijeliti dok traju zalihe.

„Sada već tradicionalno, za početak Ramazana spremili smo slastice za postače (besplatno, dok traju zalihe). Također, ko je u potrebi, a želi nečim da se zasladi, neka dođe kod Papija“, objavljeno je na njihovoj stranici.

Gest vlasnika Ranka Salihovića izazvao je brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama. Građani mu upućuju riječi podrške i zahvalnosti, nazivaju ga „velikim čovjekom“ i „ljudinom“, uz poruke: „Svjetsko, a naše“, „Bravo Ranko“ i „Allah vas nagradio i povećao vam nafaku“.

Iz Papija poručuju da im je cilj da Ramazan započne u duhu dijeljenja i brige za druge, te da su vrata otvorena za sve sugrađane.

Ova tuzlanska slastičarna poznata je po ručno rađenom gelatu bez laktoze, glutena, umjetnih aroma, bojila i konzervansa. Nije rijetkost da u Tuzlu dolaze i gosti iz drugih gradova upravo zbog Papijevih slastica, koje su postale nezaobilazan dio slavlja i druženja tokom cijele godine.