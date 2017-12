Parlament FBiH domaćin sastanka Parlamentarnog foruma za EU intergacije

Predsjedavajući Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i predsjedavajući povjerenstava za evropske integracije, Edin Mušić i Lidija Bradara, danas su u Sarajevu bili domaćini sastanka Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH.

-Što se tiče Federalnog parlamenta, u okviru informacije koju nam je predočio direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović, vidjeli da smo mi na vrijeme i u potpunosti odgovorili na set od 20 pitanja koja su bila sadržana uz tri oblasti: vladavine prava, javna uprava i finasijska kontrola – izjavio je predsjedavajući Mušić.

Dodao je da su danas također izvjestili Forum u vezi aktivnosti koje su imali od 29. juna kada je bila predhodna sjednica, a radi se o više sadržaja – od konferencije koju su imali u Neumu, njihove posjete kao predsjedavajućih parlamenata jugoistočne Evrope koji je bio u Mađaraskoj i jednoj kvalitetenoj i važnoj posjeti Hrvatskom saboru prošlog mjeseca.

– Mislim da je sve to na neki način jedno dobro iskustvo koje se prenosi na rad ovdje. Želim nagovjestiti da ćemo mi u narednom periodu, u januaru ili sigurno do kraja februara održati u Predstavničikom domu tematsku sjednicu vezano za evropske integracije zajedno s uredom EU, kao i s Direkcijom za evropske integracije BiH (DEI) – naveo je Mušić.

Predsjedavajuća Bradara je kazala da stalan dijalog i konsenzus oko pitanja EU integracija nemaju alternativu.

– Suština je da mi sve odluke na parlamentranim forumima donosimo koncenzusom i da bez obzira na aktuelnu političku situaciju, mi pričamo o evropskim integracijama. U vezi procesa odgovaranja na EU Upitnik, ono što nam je ulilo optimizam jeste da ipak ne postoje tolika sporna pitanja kao što se ovih dana dalo naslututi u javnosti – navela je Bradara.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Nikola Lovrinović je izjavio da je posebno bio zadovoljan izvještajem koji je podnio direktor DEI kad je riječ o procesu odgovaranja na EU Upitnik.

– Vidjeli smo da je taj proces gotovo pri kraju i da ima vrlo malo pitanja koja će ići na Kolegij za evropske integracije BiH po koordinacijskom mehanizmu da se usuglase. Koliko smo mi vidjeli, po onom što nam je on predočio, to će biti završen posao vjerovatno do konca ove godine, eventualno da se pređe u sijačanj, ali se nadam da je to već u završnoj fazi dogovaranja svih i onog malog broja neodgovorenih pitanja, a njih je trenutno, kako sam ja razumio, ispod stotinu – kazao je Lovrinović.

Predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine RS Branislav Borenović je kazao da su na sastanku po ranijoj ustaljnoj praksi razmijenili mišljenja o procesu evropskih intergacija.

– Najviše interesovanja je izazvao postupak popunjavanja Upitnika i šta nas to čeka u narednom periodu, te šta možemo očekivati do kraja godine. Mislim da tu postoji jedna vrsta optimizma koja nam uliva nadu da će EU Upitnik biti brzo završen, da je ostao jedan dio neriješenih pitanja koji očekujemo da će razriještiti Kolegij za evropske integracije BiH kao najviše pozicionirano tijelo u mehanizmu koordinacije procesa evropskih integracija BiH – izjavio je Borenović.

Mehanizam koordinacije kako je dodao, od izuzetne je važnosti za evropski put BiH.

– Dobili smo uvjeravanja da su tijela menanizma koordinacije stavljena u puni kapacitet i rade, možda ne dovoljnim intenzitetom, ali očekuemo da će se i to poboljšati pa ćemo da vidimo efekte rada pojedinih tijela mehenizma koordinacije i od toga zavisi i koliko ćemo brzo popuniti Upitnik. Imamo uvjeravanja da je jedan dio nerješenih pitanja spreman za sastanak Kolegija za evropske integracije BiH i veoma je bitno da se kolegij sastane do kraja godine – dodao je Borenović.

Sastanak kojim su predsjedavali čelnici Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara i Edin Mušić okupio je predstavnike povjerenstava za europske integracije zakonodavnih tijela vlasti u BiH; Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne Skupštine Repubilke Srpske, Skupštine Brčko distrikta BiH, zatim predsjedatelje Skupština županija u Federaciji BiH kao i predstavnike Direkcije za europske integracije BiH te Twinning projekta čiji je cilj ojačati kapacitete zakonodavnih tijela vlasti u BiH u procesu evropskih integracija.

Izvor: RTV Slon/Fena