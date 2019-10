Parlament FBiH sutra o sudbini RMU “Banovići”, šta kažu sindikalisti, a šta Uprava?

Primjenom Odluke Vlade FBiH o restruktuiranju rudnika smanjio bi se broj radnika, smanjili bi se prihodi i dovelo u pitanje funkcionisanje privrednog, javnog, nevladinog i svih drugih sektora u Banovićima, poručili su danas sindikalisti Rudnika mrkog uglja “Banovići” d.d. Banovići. Primjena Odluke podrazumijeva i smanjenje cijene uglja, a Vladu Federacije krive jer je umjesto novog kolektivnog ugovora koji bi bio povojniji za rudare, tek produžila trajanje starog. Ovo su samo neki od razloga zašto su radnici banovićkog rudnika danas odlučili na štrajk upozorenja.

“Vlada Federacije nije obezbijedila garanciju nije odredila rok početka izgradnje TE Banovići blok 1, iako je sve potrebne procedure i akte RMU Banovići obezbijedio prije Bloka 7 Tuzla i Bloka 8 Kakanj, te se s pravom postavlja pitanje zašto je ovaj projekat osporavan od strane Vlade FBIH u posljednjih nekoliko godina uprkos Zaključcima Parlamenta FBiH, a uzimaju u obzir da se radi o najjeftinijem projektu i da Blok 1 TE Banoivći predstaqvlja zamjenski kapacitet.”, rekao je Šaban Mešanović, predsjednik Sindikalne podružnice površinska eksploatacija uglja u RMU Banovići.

Ulazak u koncern EP BiH smatraju sindikalisti, pogubno je za dalji razvoj banovićkog rudnika. I današnji strajk upozorenja uzrokuje gubitke Rudniku.

“Vjerovatno će se tu smanjiti i ulaganja i broj radnika. Vjerovatno će tu doći do velikih promjena, a mi ne želimo da odustanemo od radnih mjesta. Tražimo izgradnju Termoelektrane, tražimo ostanak našeg Upravnog društva do kraja mandata.”, dodao je Nuraga Mujkić, bagerista u RMU “Banovići” d.d. Banovići.

Mada Uprava nije u štrajku jer nisu članovi Sindikata, direktor Munever Čergić dodaje da je uz rudare i da neće dozvoliti otpuštanje radnika. Kaže da Federalna vlada na čelu sa premijerom, mada je prije nekoliko godina podržavala, trenutno ne podržava projekte u Banovićima.

“Rok za provođenje treće faze je 30. juni iduće godine. Znači, da 30. juna iduće godine broj uposlenih će biti drastično manji. Ja kao direktor naravno da neću po tom osnovu neću otpustit nijednog radnika, sve dok redovno izmirujemo obaveze prema državi, dobavljačima i uposlenicima, neću smanjiti niejdnoga. On me može smijeniti, to je njegovo pravo, ali ne može da mi naredi.”, istakao je Čergić.

Program Federalne Vlade koji će se sutra naći pred parlamentarcima između ostalog podrazumijeva da svi rudnici u FBiH koji u vlasničkoj strukturi imaju većinski državni kapital uđu u koncern EP BiH. Ostao je još banovićki rudnik. Nakon ulaska sedam rudnika uglja u FBiH 2009. godine u Koncern, može se samo zaključiti da je u tim rudnicima broj zaposlenih smanjen za više od 2000, konstantno posluju sa gubitkom, smanjuje im se kapital, stvaraju velike obaveze prema državi, dobavljačima, kreditorima, dugovi povećani za 100 posto. Iz ovog se može zaključiti da ovakva organizacija koncerna nije dobra i u tom sastavu RMU Banovići ne želi biti, dodao je direktor Čergić.

Rudnik mrkog uglja “Banovići” trenunto funkcioniše bez Nadzornog odbora, a mandat trenutnoj upravi ističe sredinom maja naredne godine. Sindikalci su poručili da je jedan od njihovih zahtjeva ostanak uprave do kraja mandata jer su u posljednjih 15 godina pozitrivno i uspšješno posluje i redovno uplaćuje obaveze prema radnicima i državi.

“Ne mogu znati šta Vlada misli, ja se nadam da će odobriti, usvojiti naše zaključke i vodeći se time da su rudari najbitniji faktor u procesu i sistemu ove države. U tom smislu ja se nadam da će udovoljiti nama i našim zahtjevima.”, rekao je Zijad Lačić, predsjednik Skupštine Sindikata RMU “Banovići” d.d. Banovići.

Ako bude potrebno i u skladu sa Zakonom stupit će u generalni štrajk kojim bi kako dodaje Lačić, nastala velika šteta po elektro-energetski sektor u FBiH. Podršku radnicima banovićkog rudnika dao je i Sindikat radnika rudnika FBiH. Sjednica Federalnog parlamenta zakazana je za sutra, a premijer Novalić je danas putem medija poručio da otpuštanja iz Rudnika mrkog uglja Banovići neće biti.