Partnerstvo BH Telecoma i BHRT: Sport za sve! Gledajmo Svjetsko!

Svjetsko prvenstvo u nogometu – Katar 2022 bit će emitovano na MY TV servisu, Moja web TV i u programu BHRT-a, navode iz BH Telecoma.

U Sarajevu je prijenosom uživo u julu 2022. godine svečano promovirana saradnja odnosno sublicenciranje medijskih prava Svjetskog prvenstva u nogometu/fudbalu ” Katar 2022” između Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, nositelja ekskluzivnih prava za teritorij Bosne i Hercegovine i BH Telecoma d.d. Sarajevo.

Ovaj korak je predstavljao nastavak i proširenje zajedničkog poduhvata i radosnu vijest nakon prethodno potpisanog Memoranduma o međusobnoj saradnji na obezbjeđivanju medijskih prava najvažnijih međunarodnih sportskih natjecanja i dostupnosti istih svim građanima Bosne i Hercegovine, koji je potpisan krajem maja ove godine vezan za Ligu nacija UEFA kada je i najavljeno javnosti da slijedi još medijskih i sportskih iznenađenja i dobrih vijesti.

Kao što je već poznato, BHRT je medijska prava za emitiranje SP Katar 2022 za teritorij Bosne i Hercegovine otkupio još 2012.godine, a ovom sublicencom proširena je dostupnost svih medijskih sadržaja na nove medije i platforme sa servisima BH Telecoma – MY TV i Moja web TV.

Svi građani Bosne i Hercegovine moći će pratiti sve utakmice možda i najiščekivanijeg i pomno pripremanog Svjetskog prvenstva u Kataru 2022 BESPLATNO na programima BHRT-a i na servisima MY TV i Moja web TV BH Telecoma, što je na svojstven način na našim prostorima izmjena paradigme praćenja najvećih svjetskih takmičenja, po uzoru na izmjenu paradigme samog prvenstva koje se ovaj put održava u zimskim mjesecima uslijed činjenice da se održava u toplom Kataru.

BH Telecom i BHRT donose mjesec dana vrhunskog sporta na male, manje i one najmanje ekrane, euforiju sa osam stadiona izgrađenih samo za ovo Svjetsko prvenstvo, te vrhunski svjetski fudbal i ponos nacija u jednom gradu u radijusu od 50 kilometara. Čeka nas magična Doha, glavni grad Katara, domaćin Svjetskog prvenstva 2022. godine!

Iako reprezentacija Bosne i Hercegovine nažalost nije uspjela izboriti plasman na ovo Svjetsko prvenstvo, BH Telecom i BHRT su kao društveno odgovorne kompanije iznimno svjesne važnosti i interesovanja javnosti za ovaj vrhunski sportski spektakl pa će tako svi ljubitelji nogometa/fudbala i u Bosni i Hercegovini moći uživati u Mundijalu. Vodili smo se sloganom „Sport za sve“ nastojeći ga zaista i opravdati.

Na MY TV servisu i na Moja Web TV BH Telecom donosi Preview series kojim se predstavljaju sve reprezentacije učesnice, ceremoniju otvaranja i zatvaranja Svjetskog prvenstva, highlightse dana kao i 18 utakmica ekskluzivno samo na MY TV servisu i Moja Web TV-u. Uložen je veliki napor i trud kako bi svima donijeli vrhunski sportski doživljaj i osigurali da nijedan važan detalj ne bude propušten jer osim 18 ekskluzivnih utakmica na MY TV servisu i Moja Web TV-u, BH Telecom svim svojim korisnicima donosi i najbolje od neekskluzivnih utakmica i naravno highlightsa.

Prethodno potpisanim Ugovorom o sublicenci koji je odobrila FIFA započela je realizacija niza programskih sadržaja vezanih za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. Već od 25.07.2022. počela je i nagradna igra koju organizira BHRT u partnerstvu sa BH Telecomom i HISENSE-om kojima su obezbijeđene izuzetno vrijedne nagrade – vrhunski TV uređaji i naravno glavna nagrada – Laser Hisense TV čije je izvlačenje planirano za 14. 11.2022. u programima BHRT i MY TV servisa u emisiji „Gledaj najbolje“.

Napominjemo još jednom da su BH Telecom i BHRT već osigurali medijska prava na emitiranje svih utakmica nogometne/fudbalske reprezentacije BiH u periodu 2022-2028., čime su osigurali da ljubitelji bh fudbala više nikada ne propuste bodriti tim u bojama svoje zemlje.

Svjetsko prvenstvo u Kataru koje počinje 20. novembra i finalni meč koji će se odgirati 18. decembra 2022., moći ćete pratiti na programima BHRT-a, servisu MY TV i Moja web TV BH Telecoma, te naravno pogledati propušteno na videoteci Moja TV platforme.

Gledajmo Svjetsko!

