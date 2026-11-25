Pašaga Mandžić bio je jedan od najznačajnijih političkih i revolucionarnih predstavnika Tuzle u prošlom stoljeću. Učestvovao je u obnovi državnosti Bosne i Hercegovine, obavljao visoke državne funkcije i bio odlikovan Ordenom narodnog heroja, ali je posljednje godine života proveo suočen s političkim optužbama i istragama.

Njegova životna priča posebno je značajna u kontekstu 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, budući da je bio vijećnik ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a.

Od stolarskog radnika do državnog funkcionera

Rođen 1907. godine, Mandžić se još kao mladi stolarski radnik uključio u radnički pokret. Zbog političkog djelovanja u Tuzli i okolini četiri godine proveo je u zatvoru u vrijeme Kraljevine Jugoslavije.

Nakon okupacije zemlje 1941. godine učestvovao je u pripremama ustanka i obavljao odgovorne dužnosti unutar partizanskog pokreta.

Pašaga Mandžić bio je i jedan od osnivača tuzlanskog lista „Front slobode“, koji je 1943. godine pokrenuo s Cvijetinom Mijatovićem.

Nakon rata bio je ministar trgovine i snabdijevanja u prvoj Vladi Narodne Republike Bosne i Hercegovine, poslanik u republičkoj i saveznoj skupštini te član Savjeta Federacije.

Pašaga Mandžić i politički obračuni sedamdesetih

Njegov politički položaj počeo se mijenjati početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, kada su unutar tadašnjeg Saveza komunista zaoštreni sukobi između pojedinih političkih struja.

O tom periodu detaljno je pisao profesor Kadrija Hodžić u knjizi „Tuzlanski procesi 70-ih godina XX stoljeća“, objavljenoj 2021. godine.

Prema Hodžićevim istraživanjima, Mandžić je 25. februara 1975. godine podvrgnut intenzivnoj istrazi Službe državne bezbjednosti. Iako nije formalno uhapšen, gotovo dva mjeseca svakodnevno je ispitivan.

U aprilu iste godine potpisao je izjavu o samokritici, nakon čega je isključen iz Saveza komunista i Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata.

Iako označen kao predvodnik takozvane tuzlanske grupe, Mandžić nije bio među osobama kojima je formalno suđeno. Na sudskom procesu pojavio se u svojstvu svjedoka.

Smrt i skroman posljednji ispraćaj

Pašaga Mandžić preminuo je 27. juna 1975. godine u Sarajevu, samo dan nakon završetka sudskog procesa protiv pripadnika tuzlanske grupe.

Sahranjen je tri dana kasnije na sarajevskom groblju Bare, bez brojnih počasti koje su u to vrijeme bile uobičajene za nosioce visokih državnih odlikovanja.

Hodžić u svom istraživanju navodi da je čak i sadržaj oproštajnog govora, koji je u ime Tuzle održao Muhsin Nalić, prethodno morao biti odobren u partijskim strukturama.

U javnosti su nakon Mandžićeve smrti kružile različite verzije o okolnostima pod kojima je preminuo, ali one nisu pouzdano potvrđene.

Njegov život i politička sudbina danas predstavljaju predmet historiografskih istraživanja o političkim odnosima u socijalističkoj Bosni i Hercegovini.