PDA: Saopćenje za javnost

Poštovani građani,

S obzirom na dešavanja na političkoj sceni Tuzlanskog kantona, ali i šire, Pokret demokratske akcije (PDA) osjeća dužnost da vas informiše o razlozima osnivanja nove stranke.

Prije svega želimo naglasiti da PDA ostaje vjeran ideji i tradicionalnim vrijednostima koje je baštinio prvi predsjednik Republike BiH rahmetli Alija Izetbegović, te rahmetli Sulejman Tihić. PDA je odgovor na ponašanje dijela vrha SDA koji je privatizirao stranku i koji smatra da je jedino ispravno ono što on misli i želi, a sve je krenulo kada se smo se `usudili’ da pokrenemo pitanje ravnomjerne raspodjele javnih prihoda u FBiH. Osim toga, tražili smo bolju putnu infrastrukturu i da se autoputevi napokon počnu graditi i u TK, tražili smo bolje uslove za naše poljoprivredne proizvođače. Zahtijevali smo i da se značajni infarstrukturni projekti, prije svega energetski pokrenu u našem kantonu, ali je umjesto svega toga munjevitom brzinom pokrenut proces navodnog čišćenja SDA u TK.

Tokom nekoliko posljednjih sedmica javnost je mogla vidjeti staljinističke metode obračunavanja Bakira Izetbegovića sa svima onima koji ne misle kao on i njegovi bliski saradnici. U mnoge općinske i kantonalni odbor SDA uvedena su povjereništva bez ikakvih kriterija, nestatutarno i zanemarujući demokratsko pravo članova da sami biraju svoje predstavnike. Dugogodišnji članovi SDA, od kojih su neki bili i osnivači stranke, iskijučeni su po kratkom postupku, bez validnih obrazloženja i po dvostrukim aršinima.

Takvo upravljanje strankom doveo je do toga da ljudi koji nemaju direktnu podršku birača – zahvaljujući sistemu – godinama obnašaju visoke funkcije bez značajnih rezultata. To su oni isti koji godinama prodaju Kanton radi političkih funkcija, ličnih interesa i kompenzacija na listama. Rezultat njihovog rada su rasturene i prodate fabrike Tuzlanskog kantona. Ti isti ljudi sada se obračunavaju sa nama koji smo se izborili da nakon 2014. godine stabiliziramo TK i riješimo većinu dugogdišnjih problema. Klasničnom zamjenom teza optužuju nas da formiramo privatnu vladu TK, iako svi naši građani znaju da se radi o istim onim članovima SDA, poslanicima, ministrima i skupštinskoj većini koja je tokom protekle 3 godine preuzela teret i vodila procese do oporavka TK.

Ti ljudi isključili su nas iz SDA jer su svjesni da je izborna godina i da glasači biraju one koji imaju rezultate, a ne one koji se godinama kriju iza prezimena Izetbegović i tobožnjeg očuvanja jedinstva Bošnjaka. Međutim, poručujemo svima njima da nas mogu isključiti iz SDA, ali da istinska ideja SDA ostaje duboko u nama, nosimo je od njenog utemeljenja i ona nastavlja da živi kao Pokret demokratske akcije.

Cilj PDA je da se politički i ekonomski položaj TK, odnosno općina TK i Grada Tuzla izjednači sa položajem Sarajevskog kantona. Zalažemo se za decentralizaciju i ravnomjeran razvoj svih kantona FBiH i želimo da nas vlasti sa federalnog nivoa tretiraju kao ravnopravnog partnera u vlasti kojeg su glasači demokratskim putem izabrali da zastupaju njihove interese. Iako je Sarajevo naš glavni grad koji bezrezervno volimo, stanovnik TK ne bi trebao biti 2,5 puta ‘jeftiniji’ od stanovnika u SK, to nije BiH za koju smo se borili. lako je centar industrije i poduzetništva, kao i kanton sa najviše stanovnika u FBIH, mnogi indikatori pokazuju da TK nije jedan od najboljih kantona za život, a to dovodi do masovnog iseljavanja stanovništva. Želimo prekinuti taj trend i dugogodišnje eksploatisanje TK od strane bogatih političkih elita svih stranaka smještenih u Sarajevu i njihovih lokalnih poslušnika. Pokret demokratske akcije želi od TK napraviti mjesto u kojem će građani ostajati, zasnovati svoje porodice i u kojoj će biti jednaki sa svim ostalim građanima naše BiH.

Političko, kao i svako drugo nasilje, ne možemo i ne želimo tolerisati, a do čega nasilje dovodi najbolje pokazuju trenutni protesti najčasnijih i ujedno najodgovornijih Ijudi za očuvanje naše domovine.

Pokret demokratske akcije ostat će vjeran izvornoj ideji patriotizma prvog predsjednika Alije Izetbegovića, prilagođavajući se vremenu u kojem živimo i gajeći savremene evropske vrijednosti na putu do NATO i EU članstva. Želimo graditi BiH na istinskim demokratskim principima, koja će biti država svih njenih građana.

Mi vjerujemo u viziju PDA i pozivamo građane da nam se pridruže u borbi za naš kanton i domovinu BiH. Vjerujemo da će vrijeme pokazati da smo donijeli ispravnu odluku…

U nastavku slijede neki od programskih ciljeva koji će biti određeni Statutom i Programom rada stranke:

Afirmaciju, jačanje i očuvanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti BiH, i ulazak BiH u Evropsku uniju;

lzgradnju BiH kao demokratske države ravnopravnih konstitutivnih naroda, zajedno sa ostalima i svim građanima koji u njoj žive;

BiH u kojoj se uvažavaju prava i slobode čovjeka i građanina u skladu sa međunarodnim konvencijama UN-a;

Afirmaciju bosanskohercegovačkog identiteta svih građana BiH te očuvanje kulturnog identiteta i kulturne i prirodne baštine BiH;

Osiguranje punih vjerskih sloboda i prava vjerskih zajednica;

Zaštitu i unaprijeđenje životne sredine;

Razvijanje prosperitetne tržišne ekonomije na jedinstvenom ekonomskom prostoru BiH; zaštitu energetskih i drugih resursa BiH;

Postizanje socijalne sigurnosti građana uspostavljanjem adekvatnih prava na zdravstvenu zaštitu, radno-pravnu, penzijsku i invalidsku zaštitu i druge oblike zaštite i materijalnog obezbjeđenja djece, starih i iznemoglih osoba;

Borbi za prava branilaca BiH i očuvanje karaktera odbrambeno-oslobodilačkog rata;

Obrazovanje mladih u skladu sa evropskim standardima i savremenim potrebama društva;

Stvaranje pretpostavki za zaustavljanje odlaska mladih i stručnih kadrova iz BiH;

Stvaranje ambijenta u kojem će mlade generacije biti kompetentne da preuzmu odgovornost za sudbinu BiH, kako bi njen razvoj odredili prema mjeri svojih vizija budućnosti, mira i općeg prosperiteta države BiH.

