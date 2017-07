Pecara neosvojiva za Slobodu!

Pecara je čini se neosvojiva za tuzlansku Slobodu koja je na samom startu BH Telekom Premijer lige Bosne i Hercegovine poražena od ekipe Širokog Brijega rezultatom 2:0.

Do kraja susreta Sloboda je imala nekoliko izglednih prilika, no rezultat se nije promijenio. Tri boda sa samog starta nogometnog prvenstva BiH ostala su na Pecari domaćem sastavu.

Crveno – crni sa Tušnja u 54. minuti mogli su smanjiti prednost domaćeg sastava, no ukazanu priliku nije iskoristio Hairilahović čiji je udarac iz neposredne blizine odbranio Bilobrk. Tri minute kasnije nakon ubačaja iz kornera Husić je glavom zatresao prečku. Nedugo nakon toga ponovo je pokušao Tandir, ali je Bilobrk odbranio njegov udarac.

Nakon utakmice, šef stručnog štaba FK Sloboda Tuzla, Vlado Jagodić ponovio je da su njegovi fudbaleri došli u Širki Brijeg da prekinu negativnu tradiciju, ali da mu je na kraju preostalo da čestita na domaćinu na zasluženoj pobjedi.

-Mi smo ovdje došli da igramo otvoreno, da pokušamo iznenaditi jer znamo za tu negativnu tradiciju, međutim taj prvi gol koji smo primili nas je poremetio. Cilj je bio da mi kontrolišemo igru sa naša četiri vezna igrača, ali nažalost oni to nisu radili i primili smo gol naivno što je Širokom odgovaralo. Na otvorenju drugog poluvremena i pored upozorenja da moramo biti skoncetrisani prvih 10 do 15 minuta i da će Široki pasti u zadnjih 15 do 20 minuta, što se i desilo mi primamo gol iz kornera tako da meni samo preostaje da čestitam Širokom na zasluženoj pobjedi, kazao je Vlado Jagodić nakon utakmice na Pecari.