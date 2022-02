Penzioneri očekuju povećanje penzija za 10 posto, čeka se Dom naroda za izmjene zakonskih odredbi

Penzioneri u Federaciji BiH s nestrpljenjem čekaju peti u mjesecu, kada počne isplata njihovih primanja. Većina ih ima minimalne ili zagarantovane penzije koje se kreću od 380 do 480 KM i jedva da mogu podmiriti osnovne potrebe. Uglavnom im to bude dovoljno za hranu i životne potrepštine, ali za više nemaju. Iako je po zakonskim odredbama svake godine potrebno vršiti redovno usklađivanje penzija, do toga u 2021. godini nije došlo. Ova populacija očekuje da će u narednim mjesecima ipak doći do vanrednog usklađivanja penzija. Za to se moraju izmijeniti zakonske odredbe.

”Ponovo pozivamo delegate u Domu naroda da na prvoj narednoj sjednici, najkasnije naredne sedmice usvoje izmjene i dopune Zakona o PIO kako bi moglo doći do vanrednog usklađivanja penzija i kako bi se ispravila nepravda prema penzionerima jer nisu imali povećanje u 2021. godini”,kaže Haso Halilović, potpredsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH.

Ovime bi se stvorili uslovi i za redovno usklađivanje penzija, koje se očekuje u aprilu, navodi Halilović, dodajući da bi to značilo retroaktivno usklađivanje od januara ove godine.

”Mi očekujemo minumum 10 posto povećanje penzija, da li će to biti koncem februara ili marta, ali krajni rok je april mjesec”, istakao je Haso Halilović, potpredsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH

Ekonomisti su stava da će uistinu uskoro doći do povećanja penzija u ovoj izbornoj godini.

”Razumijevajući da je riječ o izbornoj godini kada inače politika voli da donosi odluke koje će imati širi efekat za populaciju, vjerovatno će doći do rasta penzija, to se najavljuje na federalnom nivou”, kaže Admir Čavalić, ekonomski analitičar

U Savezu udruženja penzionera su vršili procjene koliko bi bilo potrebno mjesečno izdvojiti iz budžetske kase za povećanje penzija. Radi se o oko 18 miliona KM mjesečno.

”To nisu neka velika sredstva, sad je povoljna finansijska situacija. Zavod PIO je iz doprinosa obezbijedio dovoljno sredstava za isplate penzija u 2021. godini i planirano je bilo povećanje u toj godini, međutim nije se desilo, ali su bile jednokratne pomoći, koje penzionerima ne znače ništa zbog nerasta osnovice”, istakao je Haso Halilović, potpredsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH

Ukoliko penzije u Federaciji BiH budu povećane za 10 posto, to će značiti da će minimalna iznositi oko 420 KM, a zagarantovana oko 530 KM.