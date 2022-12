Penzioneri opet u problemima, zimu dočekali bez uglja

Nekoliko stotina penzionera u Tuzlanskom kantonu čeka na isporuku uglja. Kupovinom na rate uz pomoć sindikata i zadruga, pokušali su spremno dočekati ovu zimu. Rijetki su oni koji su imali tu sreću. Grijna sezona je već odavno počela, zima kalendarski danas, temperaturni minusi traju nekoliko dana, a penzioneri ne znaju kada će im ugalj biti isporučen.

”Pa nit imam uglja nit imam drva, pa ova država se ništa ne brine o penzionerima’. Vidi koji je mjesec, pa imam ja djecu, pa ja sam porodičan čovjek, unučad, imam . Sram da ih bude i državu i Predsjedništvo vidi šta nam rade” kažeAlija Kovačević, penzioner.

Više sreće imali su penzioneri koji su ugalj naručili putem Sindikata penzionera grada Tuzla. Takvih je oko 400.

”Mi smo svoj ugalj izvukli u cjelosti prije 15 dana.Naš je prevoznik sklopio ugovor sa nama’On ima 12 kamiona svojih, privatnik jak. On uplaćuje svojim novcem ne čeka da tranše mu legnu na račun’ ističe Muhamed Ramić, predsjednik Sindikata penzionera grada Tuzla

Oko 600 penzionera iz Tuzle pokušalo je nabaviti ugalj putem zadruge ”Penzioner”. Do sada je njih 60 posto u tome i uspjelo.

”Moj prevoznik je dobio da može voziti neda mu ući onaj s kamionom, on u dva sata naveče mora tovariti. Da li će ga neko u dva sata ubiti ili neće. Neda ovaj autoprevoznik koji je na redu. Za jedne ima za jedne nema, to je tačno”.” kaže Ahmed Pirić, predstavnik Zadruge ”Penzioner”

Iz Elektroprivrede BiH i Rudnika uglja ”Kreka” navode da uglja nema ni za Termoelektranu Tuzla, ni za široku potrošnju.

”Jedan dio od proizvodnog procesa to je komadni ugalj, kojeg mi možemo izdvojiti, to je na kopu Šikulje i Dubrave 10 posto, trenutno na Dubravama nemamo ništa. Ne možemo takva je proizvodnja, na Šikuljama 10 % od ukupne proizvodnje, dok u Mramoru to je malo više, možda do 30 %, ali je smanjena proizvodnja. Znači na proizvodnju Mramora od 500 tona možemo maximalno imati 120 do 150 tona koje možemo danas distribuirati, a potražnja je velika” ističe Hasan Bleković direktor Rudnika uglja ”Kreka” Tuzla.

”Mi se moramo potruditi da Rudnik Kreka i generalno naši rudnici dostignu potreban nivo proizvodnje, potrebnu količinu uglja za zadovoljavanje potrebe elektroenergetskog bilansa Elektroprivrede, a i zadovoljavanje potrebe široke potrošnje i tek tada ćemo imati na neki način zadovoljne sve strane a na kraju krajeva i uspješne rudnike” rekao je Admir Andelija direktor JP ”Elektroprivreda” BiH.

Povećanjem dnevne proizvodnje na kopovima sa 1.500 tona na 2.500 hiljade u rudnicima Kreke, podmirile bi se potrebe i elektroenergetskog sektora i građana.

”Elektroprivreda je nama ove godine omogućila jedan novi lokalitet na Crvenom Brdu gdje ćemo doći mimo plana, planiranog zaRudnik uglja ”Kreka” onog operativnog, za godinu dana treba da dobijemo 200 hiljada tona uglja i to od tog komadnog uglja ćemo pokušati maximum da damo lokalnom stanovništvu za potrebe grijanja” dodaje Bleković.

Alija s početka priče, kao i ostali penzioneri koji još nisu dobili ovu vrstu ogrjeva, nadaju se da će problem biti riješen te da će bar u januarske i februarske dane moći koristiti ugalj koji su s teškoćom već isplatili. Ove godine za tonu mramorskog uglja penzioneri su morali izdvojiti 205 KM, dok je tona uglja sa rudnika Šikulje koštala 195 KM.