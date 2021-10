Penzioneri poručuju: Mrtvi smo na čekanju, od povećanja penzija ne odustajemo

Enver Mustafić iz Kalesije penzioner je skoro 20 godina. Ove godine Dan penzionera ne proslavlja nego obilježava. Obilježava ga, kako kaže, prije svega da vidi da li su svi penzioneri okupljeni u Udruženju penzionera TK na broju. U posljednje dvije godine smrtnost ih je kako priča Enver, pokosila. Osim što se uveliko bore sa pandemijom korona virusa koja smrtnost najčešće uzrokuje kod osoba treće životne dobi, bore se i da prežive ekonomsku situaciju. Cijene osnovnih živonih namirnica iz dana u dan su veće, a njihove penzije stoje u mjestu.

“Što se tiče života, to nije život. Mi smo na čekanju, mrtvi smo na čekanju. Znate kakve su nam penzije to i djeca u predškolskim ustanovama znaju. Nije bilo goreg vremena i nije bilo teže. Hajd što je ekonomska kriza nego je i politička što utiče na penzionere. Kad legnu osim što razmišljaju kako kraj s krajem sastavit onda moraju razmišljat i o stanju o državi” – kazao je Enver.

Na katastrofalno stanje u kojem se nalaze penzioneri upozoravaju nadležne iz dana u dan. Traže sastanke, šalju pisma, najavljuju proteste, ali čini se da odgovora od nadležnih još uvijek nema.

“Što se tiče pregovoa oni su još u toku i nemamo naznaka da će Vlada nas obavijestiti da li je je prihvatila naše zahtjeve. Oni ostaju” – ističe Haso Halilović, predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera TK.

Zahtjevi penzionera su jasni. Oni traže povećanje od deset posto svih penzija, izuzev onih najviših. To traže iz više razloga, a ključno je da bi se primakli 50 posto prosječno isplaćenoj penziji u odnosu na prosječnu platu. Iz Saveza udruženja penzionera Federacije, već su upozorili da ukoliko ne dođe do ispunjenja njihovih zahtjeva oni imaju plan, koji još uvijek nije za javnost. Nadležnim organima vlasti poručili su „imamo sredstva“ borbe protiv nepravde u slučaju da ne bude sluha za rješavanje problema koji bi doveli do boljeg položaja penzionera.

“Proteste svakako pripremamo ali u ovom momentu je to zadnje da ćemo izvršiti blokadu ali se nadamo da do toga neće doći i da će parlamentarci i Vlada prihvatiti naše zahtjeve. Ne radi se tu o nemogućim zahtjevima. To su naša legitimna prava da dobijemo u ovoj godini povećanje penzija” – naglašava Halilović.

Odgovor od Vlade i parlamentaraca penzioneri će čekati do kraja ovog mjeseca, a naredni koraci bit će poznati ukoliko ne dođe do ispunjenja njihovih zahtjeva.