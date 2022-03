Penzioneri u Tuzli i ovog mjeseca izražavaju protest

Tradicionalno svakog 15. u mjesecu stranka penzionera/umirovljenika Gradska organizacija Tuzla organizuje proteste na Trgu slobode kojima iskazuju nezadovoljstvo zbog položaja u kojima se nalaze.

Naime, do sada je u fokusu protesta bilo odgađanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine njihovog zahtjeva za povećanje prosječnih penzija, međutim ovog puta iskazali su nezadovoljstvo zbog porasta cijena osnovnih životnih namirnica koje njihove penzije ne mogu da prate.

Također, na današnjem protestu izneseni su podaci o broju umrlih penzionera zbog kako kažu skupih lijekova i nebrige vlasti o njihovom zdravstvenom sistemu.

“Penzioneri svakog dana u svakom pogledu sve više propadaju, zašto ? Zbog nebrige, nestručnosti Vlade FBIH. Penzioneri su zbog povećanja drugih plata sa prosječnim penzijama pali ispod 40 posto od prosjecne plate, mi to necemo trpit. Prošle godine je u TK umrlo oko 5 hiljada penzionera, a ljudi umiru zbog skupih lijekova, zbog nedostatka para, loših zdravstvenih ustanova i na kraju krajeva umiru zbog nebrige vlasti” , kazao je Vehid Jahić, predsjednik stranke penzionera/umirovljenika GO Tuzla.

“ Nisam zadovoljan s penzijom jer radio sam 40 godina nisam dobio ni jednu marku po izrađenom mjesecu, to je žalosno bolno, a naši političari šta se sve odražava na nas penzionere to je sramota. Litar ulja pet maraka a do jučer bio dvije marke, to je sramota i bolno a da ne govorimo za ostale potrepštine, tako da ne vidim nikakvu soluciju šta i ta naša Vlada. Mi protestujemo protiv Vlade, nema nikoga da dođe da vidi ove penzionere kako pate”, navodi Božo Banović, penzioner.