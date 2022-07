Penzionerima sutra isplata junskih penzija uvećanih za oko 14 KM

Penzioneri u Federaciji BiH sutra će dobiti junske penzije uvećane za 3,5% odnosno za oko 14 KM. Riječ o vanrednom uklađivanju penzija na osnovu ranije donesene Odluke Vlade Federacije BiH. Ovo je drugo povećanje, obzirom da je federalna Vlada još u aprilu Odlukom o redovnom usklađivanju, penzije s izuzetkom najviših i ostvarenih u 2022. godini povećala za 7,3 %.

”Kada posmatramo povećanje 7,30 % i sada 3, 50 % to je 11% lijepa je priča i dobar procenat, međutim finansijski efekat je u minusu otišle su cijene, otišli su troškovi života sve je otišlo 200 %. Što znači ako su troškovi života zadnja tri mjeseca porasli za 106 KM, a penzioneri sa oba ova povećanja dobili su 44 KM prosječno povećanje penzije, znači da smo u debelom minusu i u nominalnom penzioneri nisu dobili ništa”, kazao je Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera TK.



Najniža penzija iznosi 424 KM i ovu penziju dobit će oko 222 hiljade penzionera, što čini oko 64 posto penzionera. Ogorčeni su na visinu povećanja penzije, jer koliko će minimalno povećanje pomoći penzionerima, kada su cijene životnih namirnica i usluga enormno porasle.

“Pa to ovdje da nađeš ljepše bi bilo to je divno, kako da ne istina moglo bi više, ali korak po korak”

“Svaka im čast sve dok ne povećaju po 500 KM po penzioneru to je slabo ko što uzimaju i sebi fukncioneri oni ne misle o običnom svijetu ništa samo za svoje interese”

“ Bojim se za njih kako će oni da prežive sa ovim povećanjem što sebi prave”

“Ja samo na to kažem da mi ne znamo trošiti novac a da ovi znaju koji su u foteljama i na tim funkcijama, et šta da kažem sta ću kupiti dva litra ulja i koliko ti to može biti nemam šta reći bez riječi “

Vlade Federacije BiH na sjednici zakazanoj za četvrtak donijet će odluku o programu pomoći kategorijama stanovništva koje su posebno pogođene inflancijom. Kako je danas saopćeno iz Vlade Federacije ovom uredbom planirano je između ostalog i definisanje novčane pomoći penzionerima u iznosu od 100 KM, a u svojoj video poroci premijer Federacije BiH najavio je rast penzija.

”Održat ću riječ da poboljšanje statusa penzionera ostane do kraja na samom vrhu liste prioriteta ove Vlade. Radit ćemo uporno potaknuti sviješću o tome da su penzioneri izgradili ovo društvo i zemlju. Obaveza nam je i cilj da ispravimo nepravde i poravnamo dugove prema našim penzionerima, ženama i muškarcima čiji je radni i životni vijek zauvijek utkan u korijen BiH. Nećemo vas zaboraviti, niti preskočiti. Dok je ove Vlade penzije će i dalje rasti – to je moja obaveza i to vam garantiram “, istakao je Fadil Novalić, premijer FBIH .



Iz Saveza penzionera smatraju da je potrebno uvođenje određenih olakšica za penzionere.

“Vlada može da donese mjeru da oslobodi penzionere plaćanja električne energije, plaćanja javnog prijevoza, da uvede subvenicu za plaćanje peleta, da ako hoćemo ekološku državu onda moramo i da uložimo tu drugo da omogućimo penzionerima da dobiju besplatne lijekove”, naveo je Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera TK.



Podsjećamo da je Predstavnički dom Parlamenta Federacije 28. juna podržao prijedlog da najniže penzije budu uvećane za minimalno 5 % , što treba da potvrdi i Dom naroda. Kako ističu iz Saveza udruženja penzionera TK, očekuje se da bi penzioneri sa najnižom penzijom to povećanje trebali dobiti petog septembra, te bi s tim povećanjem najniža penzija u Federaciji iznosila 448 KM, što opet ne dostiže cifru posljednjeg povećanja plate političara u BIH.