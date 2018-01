Perica Ivetić – novi kapiten ”Crveno – crnih”: Čast je predvoditi ekipu kao što je Sloboda!

Povratnik u crveno-crni dres, Perica Ivetić koji je prvo zvanično pojačanje Slobode u zimskom prelaznom roku, dobio je čast da kao kapiten predvodi Slobodu u nastavku sezone.

Podsjećamo, odlaskom Amera Ordagića u Norvešku, Slavko Petrović je dobio zadatak izabrati novog kapitena te je tu čast dodijelio Ivetiću koji se u Slobodi pridružio početkom januara, nakon što je dogovorio saradnju sa klubom do juna 2020. godine.

Ivetić je ranije nastupao za Slobodu, a u razgovoru za Fksloboda.ba otkriva da ga za Tuzlu vežu lijepa sjećanja te da nije bilo mnogo razmišljanja kada se otvorila mogućnost povratka.

-Ponovo sam se vratio u Tuzlu za koju me vežu neke lijepe uspomene i sjećanja. Prvi put kad sam bio ovdje imali smo jedan fantastičan rezultat i ekipu, i jednostavno ostala je žal što nismo osvojili jedan od trofeja, jer smo stvarno, po svim parametrima fudbala zaslužili, ali Bože moj. Od svih klubova koji su bili opcija, ja sam izabrao Tuzlu, dakle sredinu gdje sam već dokazan i u kojoj će mi ovaj put biti, ja se nadam mnogo bolje i uspješnije, kaže Ivetić za kojeg je velika čast biti kapiten kluba kao što je Sloboda.

-Šef me odabrao za kapitena i ja mislim da je to, prije svega, jedna velika čast, predvoditi jednu ekipu i biti kapiten kluba kao što je Sloboda Tuzla. Ja mogu obećati sa svoje strane, da ću maksimalno, profesionalno izvršavati sve svoje obaveze i da ću se sada još više posvetiti cjelokupnoj ekipi , da motivišem mlađe igrače, da budem primjer u radu i da jednostavno izvučem iz njih maksimum te da starije igrače motivišem i da svi budemo jedna cjelina pred koju je postavljen jasan cilj, a to je opstanak u ligi. Jednostavno, sada se Sloboda nalazi na jednom mjestu, koje je sramota svih nas, jer Slobodi je uvijek mjesto u Ligi za prvaka i među prva tri ili četiri kluba u Bosni i Hercegovini, rekao je Perica Ivetić.

Povratak Ivetića u Slobodu sa oduševljenim su dočekali i navijači Slobode, što za ovog iskusnog fudbalera sigurno predstavlja dodatan motiv.

-Ja sam skoncentrisan na sebe i na svoj rad i dajem od sebe maksimum, sto posto na svakom treningu, svakoj utakmici. Jednostavno, danas, ljudi u ovim teškim vremenima u kojima živimo gdje je sve manje kvaliteta, nažalost i para, ljudi očekuju bar da se boriš i da se trudiš za grb dresa kojeg nosiš. Ja sam profesionalac, moja porodica živi od ovoga, tako da je za mene svaki trening i utakmica, život i tako će biti sve dok mogu da hodam i da trčim.

Sloboda se trenutno nalazi u nezavidnoj poziciji kada je u pitanju bodovni saldo te u nastavku sezone fudbalere očekuje mnogo posla kako bi se nadoknadili izgubljeni bodovi, a novi kapiten Slobode očekuje veliku podršku svih ljudi u Tuzli.

-Ja bih najprije poslao poruku svim ljudima iz Tuzle, prije svega Gradskoj upravi i njima bliskim ljudima, Upravi kluba i jakim privrednicima u Tuzli, da jednostavno pomognu Slobodi. Jednostavno, da se ne gledaju lični interes i da klub bude na prvom mjestu, da Sloboda ostane u ligi i stvarno je neophodna pomoć svih struktura grada i da ne dozvolimo da se desi najgori mogući scenario, a to je ispadanje iz lige, što ni u ludilo ne sanjamo, ali moramo ozbiljno pristupiti ovom poslu, ističe Ivetić.

U proteklom periodu Slobodu je napustilo nekoliko igrača koji su prvom dijelu sezone igrali bitnu ulogu, a kapiten Slobode se nada će klub uskoro dobiti potrebna pojačanja kako bi se ekipa kompletirala i spremila za početak prvenstva.

-Apelujem na sve ljude koji vode klub i koji su bliski Slobodi da se uključe u ovaj period kako bi se ekipa što prije kompletirala, jer nama je potrebno četiri ili pet igrača, pravih iskusnih igrača koji su u svojim klubovima bili nosioci igre. Uz ovu mladost koju Sloboda ima, prije svega mladi reprezentativci, poput Muminovića, Todorovića, Smajića , da sada nekog ne izostavim, pa kažem njih trojica, ali uz njih troje potrebno je šest ili sedam iskusnih igrača jer Sloboda je u takvoj poziciji. Kada mi izborimo opstanak, par kola prije kraja neka igraju mlađi igrači, ali u ovom trenutku, gori nam pod nogama i hitno nam trebaju pojačanja. Da to budu igrači koji će se odmah uhvatiti u koštac sa nama, da prepoznaju naše probleme te da budu nosioci igre i lideri kako bi nam pomogli u ostvarenju našeg cilja.

Ivetić se dotakao i Kupa BiH u kojem Sloboda igra polufinale te istakao da se ekipa ne odriče svojih ambicija u ovom takmičenju.

-Mi također igramo Kup BiH, gdje se mi ne odričemo svojih ambicija i svi se potajno nadamo. Treba sačekati žrijebanje, a ako se nakon toga domognemo finala, sve je moguće. Opet ponavljam, prvenstveni i primarni cilj Slobode, nažalost jeste opstanak u društvu najboljih, a iduće godine, znamo svi šta je, sto godina kluba. Ko imalo voli Slobodu i ko je imalo Sloboda u srcu, treba da dadne podršku klubu, sada kada je najteže, a ja se nadam da ćemo mi igrači na terenu uspjeti i što prije obezbjediti opstanak, rekao je Ivetić uz očekivanja da će navijači podržati klub u ispunjenu svojih ciljeva.

-Navijačima moram poručiti da bez njih ne možemo. Rekao sam predsjedniku i treneru, prilikom svog dolaska da ćemo mi igrači imati razgovor sa navijačima. Mi moramo davati svoj maksimum i da svaki put na terenu ostavimo posljednji atom snage što će navijači prepoznati i nagraditi aplauzom. Moramo skinuti teret sa igrača, da ne igraju sa teretom ili u grču. Treba nam podrška publike jer bez nje ne možemo, bez punog Tušnja mi ne možemo ispuniti cilj i treba nam pomoć naših navijača, kaže Ivetić za Fksloboda.ba

Inače, Fudbaleri Slobode proteklih dana vrijedno rade u Tuzli gdje su započeli prvi dio priprema koji će trajati do 24. januara, kada će ekipa otputovati na drugi dio priprema u Tursku.