Pero Milošević novi trener RK Sloboda

Novi trener Rukometnog kluba Sloboda od novembra je Pero Milošević, koji je prije dolaska u Tuzlu imao angažman u Rumuniji.

– Menadžer, ujedno i prijatelj ovog kluba, me je nazvao i pitao da li bih došao u Tuzlu, pošto postoji mogućnost. Čuo sam dosta lijepog o ovom klubu, razmišljao sam svega dan ili dva, nazvao menadžera i rekao da prihvatam ponudu. Pogledao sam igrački kadar, mogu reći da dolazim u klub sa bogatom tradicijom, dobrom sredinom za rad i fantastičnim uslovima – rekao je Milošević nakon predstavljanja u Slobodi.

Cilj Slobode je povratak na pobjedničke staze i osiguranje izlaska u Europu i naredne sezone.

– Radit ću malo po malo s ovim ljudima, da rastemo, da vratimo izgubljeno samopouzdanje radom i dobrim ambijentom. Sada pred Olympiacos nastavit ćemo raditi sve ono što su i do sada dobro radili i ja ću uz to dodati neke stvari. Trenutačni cilj je da se predstavimo dobro protiv Olympiacosa ovdje kući. Do kraja ove sezone skoncentrisat ćemo se i dobro raditi, jer svaki trening je bitan – rekao je Milošević.

Debitantski nastup Milošević će imati u subotu kada Sloboda igra revanš susret EHF European Cupa sa grčkim Olympiacosom. U prvom susretu Tuzlaci su poraženi 24:34.