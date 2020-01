Petrol za kraj mjeseca nagradio dvije slušateljke Slon radija za najkreativnije selfije i fotke s Petrola

Petrol benzinske pumpe u saradnji sa Slon radiom ponovo su nagrađivali naše slušatelje, one koji su bili vrijedni proteklih dana i slali svoje selfije i fotografije sa Petrola uz njihovu omiljenu coffy to go.

Upravo, zbog velikog broja vaših fotografija Petrol je na kraju mjeseca odlučio da nagradi dvije osobe, koje su uzele učešće u nagradnoh igri sa 10 besplatnih kafa na Petrolu i sa Zlatnom Petrol karticom. Ovosedmični pobjednici Petrol nagradne igre su Aida Mustačević i Sadeta Halilović.

Ono što već sada možemo najaviti jeste da će vas Petrol i u februaru nagrađivati sa još vrednijim nagradama, pa pratite program Slon radija, i naš web portal, gdje ćete biti blagovremeno obaviješteni o uslovima nove nagradne igre Slon radija i Petrol bezinskih pumpi.