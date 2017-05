Petrov: Plenković me izigrao

Predsjednik Mosta Božo Petrov je u četvrtak navečer, nakon što je popodne dao ostavku na dužnost predsjednika Sabora, prozvao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da ga je izigrao, iako je Most, kako je rekao, bio pouzdan partner HDZ-u te uvijek obrazlagao svoje mišljenje i najavljivao postupke, nasuprot Plenkoviću koji se, tvrdi, ni sat vremena pred sjednicu Vlade nije udostojio reći koji će potez povući, a sada obmanjuje hrvatsku javnost.

”Nisam naivan, uvijek sam u stanju nekome pružiti mogućnost, priliku za normalnu suradnju i ona će trajati dok se ne dogodi trenutak u kojem to netko ne izigra, a to je ovaj put napravio Andrej Plenković. To je njemu na obraz. To ne govori o naivnosti nečijoj, to govori o potpunom gubitku obraza pred cijelom hrvatskom javnosti. Danas se Andrej Plenković čak usudio reći da je njemu potpuno nebitna većina u Hrvatskome saboru, dakle upravo ona većina, ona institucija koja mu je dala povjerenje da uopće može postati predsjednik Vlade. Danas je on za njega potpuno nebitan. Prije tjedan dana je rekao da ima parlamentarnu većinu, pa je rekao da sklapa parlamentarnu većinu, danas mu je ta parlamentarna većina nebitna. Danas mu ministarstva, četiri ministarstva vode državni tajnici. Znači njemu je nebitno ni tko vodi ministarstva”, izjavio je Petrov.

Naglasio je kako se osjeća potpuno čisto i pravedno te pošteno pred cijelom hrvatskom javnosti, jer je ”apsolutno svaki put bio vrlo korektan partner”.

Istaknuo je kako je današnje saborsko glasovanje pokazalo da premijer Plenković obmanjuje cijelu hrvatsku javnost, od koje skriva da Vlada nema mogućnosti niti potvrdu u Saboru da je u stanju upravljati državom.

”Danas je po meni Vlada pala, a sva ova trgovina koja će se nastaviti, sva ova lobiranja, ucjene što će se događati i sve ono što nas čeka iza drugog kruga izbora, to je ono što birači trebaju imati na umu kada budu išli na izbore”, rekao je.

Izvor: RTV Slon/Fena