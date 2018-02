Pezer: Cilj ući među elitu svjetskih bacača kugle

Najbolji bosanskohercegovački bacač kugle Mesud Pezer proteklog vikenda ostvario je izuzetan uspjeh, osvojivši prvo mjesto na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu.

Pezer je u subotu ostvario rezultat od 20,77 m čime je postavio novi državni rekord, jedan centimetar više od predhodnog rekorda koji je također bio u njegovom vlasništvu.

U nedjelju je Pezer, na Atletskom turniru također u Istanbulu, zauzeo drugo mjesto.

Nakon Istanbula za Pezera nema predaha te nastavlja s intenzivnim treninzima, a već u srijedu ga očekuje nastup na atletskom mitingu u Beogradu.

– Osjećam se fenomenalno nakon prvog mjesta u Istanbulu jer zaista nije mala stvar biti prvak Balkana. Posebno zadovoljstvo mi predstavlja i obaranje državnog rekorda, uz činjenicu da stalno popravljam rezultat tog rekorda. To je dokaz da mnogo više vrijedim te mi to daje više morala za takmičenja koja me čekaju, kako u Beogradu, tako i za svjetsko prvenstvo 3. marta u Birminghamu – rekao je Pezer za Fenu.

Istaknuo je da je potpuno spreman i u boljoj formi je nego ikada u karijeri.

– Strpljiv sam, čekam svoju priliku da učinim još jedan korak naprijed u svojoj karijeri. U Beogradu ću dati sve od sebe da postignem što bolji rezultat, a uz to ću posebnu pažnju posvetiti tempiranju forme za svjetsko prvenstvo u Birminghamu na kojem ću pokušati preskočiti evropske nivoe i ući među samu elitu svjetskih bacača kugle – zaključio je Pezer.

Izvor: RTV Slon/Fena