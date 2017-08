Pijačni barometar pred Bajram

Suše se nisu odrazile posebno na cijenu svog voća i povrća na pijacama u Tuzli, no jedna voćka ipak je podbacila. Zbog velikih suša trpila je proizvodnja šljive, pa je upolovljen prinos najvećih proizvođača u Gradačcu diktirao cijenu i na tuzlanskoj pijaci. Što ste nekada mogli kupitii za marku, sada plaćate od 1,5 do 2,5 KM po kilogramu, a cijena zavisi od sorte i veličine ploda šljive. Smokva je rijedak proizvod na pijačnim tezgama, a ako se i nađe onda je to 6 KM po kilogramu. Maline su još malo pa prošle, ali i pored loše godine za otkupljivače i smanjene cijene izvoza, domaća malina drži cijenu. Korpicu od pola kilograma platit ćete 3 marke, a ako se odlučite cjenkati, dobićete je i za 2,5… Ipak je visok datum.

„Poklapa se Bajram baš u nevakat kad nema svijet ni primanja ni penzije. Tako da ako šta bude pred Bajram nadamo se. Ja znam da su se loše pokazali svi ovi Bajrami u predhodnih par godina. Vidi se da ljudi nemaju para“, priča Husnija Mehmedović, prodavač

Suša je uticala na cijenu buranije na tržnicama, pa se kilogram ove mahunarke kreće od 4 do 4,5 KM, no u kupovinu buranije treba se uputiti samo znalac, kojeg neće lako zavarati svježi vanjski izgled biljke. Ipak je bila suša, a ona se vidi tek iznutra.

„A ostalo isto paradajiz od marke, marke i po do dvije, luk marka do marka i po, paprike roge sada počinju one su marka i po do 2 KM, paprike su žute marka do marka i po“, priča prodavac Huso.

Možda zbog visokog datuma ili što je prvi dan u sedmici, tek nekoliko štandova na tuzlanskoj velikoj pijaci danas je bilo otvoreno. Više prolaznika i onih što razgledaju, od pravih kupaca, postala je svakodnevna pojava.