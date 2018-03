PISA testiranje u BiH: Procjena sposobnosti učenika za promišljanja, zaključivanja te primjenu znanja i vještina

Međunarodna procjena učeničkih postignuća, PISA 2018, u našoj državi počinje se provoditi 4. aprila 2018.godine. Istraživanje provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, a u njemu će sudjelovati oko 7. 000 učenika iz 70 škola Republike Srpske, 5 škola Brčko distrikta BiH i 138 škola Federacije BiH.

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje centar je za provedbu PISA 2018 istraživanja u Bosni i Hercegovini. Ukupni uzorak čini 236 škola Bosne Hercegovine, dok će testiranje biti obavljeno u njih 213.

PISA (Programme for International Student Assessment) predstavlja najveće međunarodno ispitivanje učeničkih postignuća iz područja čitalačke i matematičke pismenosti te pismenosti iz prirodnih znanosti. Osim što je istraživanje obimno, ono nije bazirano na nastavnim planovima i programima i reprodukciji usvojenih znanja, nego je u prvom redu usmjereno na procjenu sposobnosti učenika za promišljanja, zaključivanja te primjenu znanja i vještina na stvarne životne probleme.

PISA istraživanja provode se od 2000. godine, a u njima od 2006. sudjeluju sve zemlje iz regije kojima se sada, u 7. ciklusu studije, po prvi puta pridružuje i Bosna i Hercegovina!

Od vremena kada je OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) pokrenuo PISA program, s ciljem razvoja pouzdanog i relevantnog indikatora učeničkih postignuća, do danas, PISA studiji pridružilo se 80 država svijeta.

PISA istraživanja provodi se u trogodišnjim ciklusima, a cilj mu je pomoći zemljama sudionicama kod donošenja strateških odluka iz oblasti obrazovanja na temelju empirijskih, statističkih podataka o postignućima učenika. Drugim riječima, PISA ukazuje na slabosti u obrazovnim sistemima te naznačuje u kom pravcu trebamo djelovati kako bi se te slabosti otklonile, a obrazovanje jedne države unaprijedilo.

PISA rezultati ne utječu na ocjenjivanje učenika i nastavnika, nego ukazuju na stanje u obrazovnim sistemima i politiku obrazovanja. Rezultati učenika i škola ne procjenjuju se pojedinačno, već se prikazuju kao cjelokupna postignuća učenika na razini zemlje.

S obzirom kako se u našoj državi, osim istraživanja TIMSS 2007, nisu provodila opsežna i kvalitetna međunarodnaistraživanja u obrazovanju, sudjelovanje u PISA studiji trebalo bi nam, na iznimno kvalitetan način, predočiti pravo stanje stvari unutar naših obrazovnih sustava, dati jasnu sliku učeničkih postignuća te naznake u kojem pravcu možemo graditi daljnje strategije razvoja u oblasti obrazovanja.