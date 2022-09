Pismo podrške dr. Denisu Bećiroviću, gradonačelnik Tuzle Jasmina Imamovića

Služba za odnose sa javnošću i marketing SDP BiH uputilo je saopćenje koje prenosimo u cjelosti, a radi se o pismu podrške kandidatu za člana predsjedsjedništva BiH na predstojećim Općim izborima, Denisu Bećiroviću.

“Imamović: Zašto moj glas ide Denisu Bećiroviću?

Bosna i Hercegovina je u najvećoj krizi od završetka rata do danas. Morala bi biti daleko jača nego što je sada, potrebna joj je nova energija. Za oslobađanje nove energije potrebni su nam ljudi koji će imati volje, znanja, snage i hrabrosti za izradu i realizaciju Strategije opstanka i razvoja Bosne i Hercegovine. Trebaju nam ljudi koji dobro poznaju historiju Bosne i Hercegovine, društvene procese i hronologiju svih dosadašnjih ekspanzionističkih pohoda na našu Državu, hronologiju svih herojstava ali i grešaka. Znanje o prošlosti nam je potrebno kako bismo bolje razumjeli sadašnjost i pametnije planirali budućnost. Takvom vrstom znanja vlada dr. Denis Bećirović.

U ovom važnom trenutku potrebni su nam ljudi koje će biti potpuno posvećeni misiji stabilizacije i izvlačenja Bosne i Hercegovine iz krize i njenog podizanja na nivo potpune spremnosti za realizaciju euroatlantskih integracija. Naročito nam trebaju lideri koji poznaju karakter Bosne i Hercegovine, kako bi znali kako će sa njome postupati i kako će državu voditi.

Dokazano je dobar „dijagnostičar“ i prošlosti i sadašnjosti. Bećirović zna šta su rušitelji Bosne i Hercegovine naumili i uradili, šta su branioci bosanskohercegovačkih vrijednosti dobro a šta loše uradili ili propustili uraditi. On je Bosni i Hercegovini posvećen i teorijski i praktično. Teorijski kao doktor historijskih nauka i autor važnih knjiga, a praktično kao najaktivniji član Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Čovjek živi Bosnu i Hercegovinu.

Kao naučnik, on zna da je Bosnu i Hercegovinu u ranijoj i novijoj historiji prečesto koštalo nenastojanje, pasivnost, lijenost, korumpiranost i kukavičluk onih kojima je bilo povjereno da je vode. Zato kao parlamentarac, često reagira, alarmira, kritikuje probleme i nudi rješenja. Njegova karakteristika nije nenastojanje, nego nastojanje, nije neborbenost, nego borbenost, nije kukavičluk, nego hrabrost. Svi koji ga poznaju, znaju da se radi o čovjeku koji ništa ne prepušta slučaju. On na primjer zna da je 1907. godine ukinuto višestoljetno ime bosanskog jezika, iz dva razloga. Jedan je u davno kreiranom pritisku naših komšija i susjeda, a drugi u potpunoj pasivnosti, pa i korumpiranosti tadašnjih lidera bosanske politike. Alergičan na one koji nečinjenjem nanose štetu, alergičan na korupciju, on sigurno neće dopustiti da se nešto slično ponovi. Denis Bećirović zna da je Bosna i Hercegovina država mnogih propuštenih prilika. Svi koji ga poznaju, vjeruju da on prilike neće propuštati, da će danonoćno analizirati, temeljito se pripremati i djelovati. Ozbiljno pristupa poslu a Bosni i Hercegovini su potrebni ozbiljni i odgovorni političari poput njega.

Bosna i Hercegovina je žrtva razjedinjenosti i potrebno joj je ujedinjenje. Denis Bećirović je čovjek koji ujedinjuje. Do sada se nije dogodilo da neko od kandidata za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima podršku čak 11 političkih subjekata. Radi se o strankama koje pokrivaju široki politički spektar. Denis Bećirović je dobio tu podršku, to je dokaz da umije objediniti ljude različitih političkih pogleda, i to oko najvažnijeg cilja, a to je spašavanje, jačanje i razvoj Bosne i Hercegovine” navodi se u saopćenju.