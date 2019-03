Planirani radovi na unapređenju elektro mreže u ponedjeljak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 04.03.2019. godine (ponedjeljak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: 3. Tuzlanske brigade od broja 55 do broja 183, Donja Kolona od broja 12 do broja 36, Donji Čaklovići, Muslimanski Čaklovići od broja 7 do broja 88, Oslobodilaca od broja 3 do broja 305, Put Tanovići od broja 14 do broja 46, Sarajac, Škola od broja 2 do broja 92, Stara Solana od broja 4 do broja 12 i Zlatnih Ljiljana od broja 1 do broja 74 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Đape i Piskavica u vremenu od 08:30 do 12:30 sati,

– u dijelu naselja Dobrinja prema Mazićima u vremenu od 13:00 do 15:30 sati.

Općine Banovići u dijelu ulice Alije Izetbegovića ( nova zgrada, objekat „D“) u vremenu od 08:30 do 16:00 sati. Općine Gradačac u ulicama: Josipa Šibera, Šehitluci, Nenavište, Sviračka i Ahmeta Beširovića u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Lukavac u dijelu naselja Lukavac Mjesto (Donje Crveno Brdo) od Koksare prema površinskom kopu Šikulje u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Srebrenik:

– u naselju Like u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Ćehaje u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Zahirovići u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Zahirovići Kurtići u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.