Planirani radovi na unapređenju elektro mreže u utorak i srijedu

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 05.03.2019. godine (utorak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: 3.¸Tuzlanske brigade od broja 1 do broja 268, Mikelje Tešića i Talijani od broja 1 do broja 110 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naselju Gornji Čaklovići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Općine Doboj Istok:

– u naselju Brđani u Klokotnici u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u naselju Habibovići u Klokotnici u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

Općine Gradačac u ulicama: Sviračka, 1. Bataljona, Rasima Terzića, Raifa Šaldića i 16. Muslimanske brigade u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Lukavac u dijelu naselja Lukavac Mjesto (Donje Crveno Brdo) od Koksare prema površinskom kopu Šikulje u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Srebrenik:

– u naselju Seona Centar u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u naselju Seona Polja u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

Dana 06.03.2019. godine (srijeda) na području:

Grada Tuzla:

– u naseljima: Muslimanski Čaklovići i Lugonjići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u dijelu naselja Dobrnja prema Mazićima u vremenu od 08:30 do 12:30 sati,

– u naselju Crno Blato u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.