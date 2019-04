Planirani radovi na unapređenju elektro mreže za četvrtak i petak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 04.04.2019. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Fridriha Kacera od broja 1 do broja 70 i Krojčica od broja 150 do broja 230 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulici Tuzlanskog partizanskog odreda u vremenu od 08:30 do 11:30 sati,

– u naselju Donja Dragunja u vremenu od 11:00 do 12:30 sati.

Općine Gradačac u naselju Lukavac Gornji u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Gračanica u naselju Potok Mahala u vremenu od 09:00 do 16:00 sati. Općine Srebrenik:

– u ulicama: Zlatnih Ljiljana, 1. Marta i Šetališta Alije Izetbegovića u vremenu od 08:00 do 14:00 sati,

– u naselju Podorašje u vremenu od 13:00 do 14:30 sati,

– u naselju Polje u vremenu od 14:00 do 15:30 sati.

Dana 05.04.2019. godine (petak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Branislava Nušića i Fridriha Kacera od broja 4 do broja 22 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulici Abdurahmana Ace Saračevića u vremenu od 08:15 do 11:00 sati,

– u ulici Bosanska u vremenu od 09:30 do 14:00 sati.

Općine Gradačac u ulicama: Mustafe Novalića, Hazna, Lahve, Sviračka, Sarajevska do energopetrola, Hasana Kikića, 1. Maja i 18. Hrvatske narodnooslobodilačke udarne brigade u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Gračanica:

– u naselju Stjepan Polje Škola u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Dživraci u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Mustafići u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.