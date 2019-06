Planirani radovi na unapređenju elektrodistributivne mreže u petak i subotu

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 14.06.2019. godine (petak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Zlatana Mešića i Gornji Mosnik od broja 60 do broja 90 u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Mustafe Efendije Kurta od broja 18 do broaj 65, Donji Mosnik od broja 1 do broja 7, 9. Majod broja 1 do broja 20, Mušinac, Mije Keroševića 14,16, i 18 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u ulici Ive Andrića u vremenu od 11:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Batva, Jure Keroševića od broja 2 do broja 12, Rudarska od broja 2 do broja 38, Ive Andrića 2 i 4 u vremenu od 13:00 do 15:30 sati,

– u ulicama: Mitra Trifunovića Uče od broja 114 do broja 159 i Husinskih Rudara od broja 130 do broja 138 u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

Općine Živinice:

– u naselju Kupjerusi u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naselju Suha Suljići u vremenu od 09:00 do 14:00 sati,

– u naselju Galušići Ljubačeu vremenu od 10:00 do 12:00 sati,

Dana 15.06.2019. godine (subota) na području Grada Tuzla:

-u ulici Fočanska u vremenu od 08:00 do 11:00 sati,

– u naseljima:Bećarevac i Donja Grabovica u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.