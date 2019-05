Planski radovi na unapređenju elektro mreže u četvrtak i petak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 09.05.2019. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Debelo Brdo i Alekse Šantića od broja 110 do broja 121 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulici Vukovarska od broja 100 do broja 242 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naselju Križani u vremenu od 08:00 do 11:00 sati,

– u ulicama: Alekse Šantića i Izeta Sarajlića u vremenu od 10:00 do 13:00 sati,

– u naselju Vršani u vremenu od 11:30 do 14:30 sati.

Općine Banovići:

– u naseljima: Mrgan, Smajlovići i Jasikovac u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Brezovača u vremenu od 11:15 do 13:15 sati,

– u naseljima: Ćatići i Bare u vremenu od 13:30 do 15:30 sati.

Općine Gračanica u naseljima: Delići, Smajlovići i Okanovići u vremenu od 09:00 do 16:00 sati. Općine Kladanj u naseljima: Stupari, Dubrava, Prijanovići, Trnovače, Noćajevići, Krivajevići, Suha, Brlošci, Gojakovići, Tarevo, Čifluk, Novo Naselje i Crijevčići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. Općine Srebrenik:

– u naselju Lušnica u vremenu od 08:00 do 10:30 sati,

– u naseljima: Pirage i Sladna Dom u vremenu od 10:30 do 13:30 sati,

– u naselju Sladna Sušara u vremenu od 13:30 do 15:30 sati.

Dana 10.05.2019. godine (petak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Peje Markovića od broja 101 do broja 154, Srednja Lipnica broja 1 do broja 47 i Tuzlanskog Partizanskog odreda od broja 78 do broja 164 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naselju Crno Blato u vremenu od 08:15 do 15:15 sati,

– u ulici Maka Dizdara brojevi 2, 4, 6, 14 i 16 u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulici Maka Dizdara brojevi 8, 10, 12, 18 i 20 u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

2 . Općine Živinice u naseljima: Juroševići, Vrnojevići, Djedino, Podgajevi, Zukići, Kršići,

Kuljan i Gladajevići u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.