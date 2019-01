Planski radovi na unapređenju elektro mreže u ponedjeljak i utorak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 21.01.2019. godine (ponedeljak) na području:

1. Općine Kalesija u naseljima: Pahunjak, Jajići, Zukići, Zolje, Zelina, Jelovo Brdo i Gojčin u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

2. Općine Srebrenik:

– u naselju Špinica Krč u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Seona Polja u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju: Seona Centar u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Dedići u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.

Dana 22.01.2019. godine (utorak) na području Općine Srebrenik:

– u naselju Padališta u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naseljima Lipje i Drenovac u vremenu od 11:00 do 12:30,

– u naselju Cage u vremenu od 13:00 do 14:30 sati,

– u naselju Špionica Polja u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.