Planski radovi na unapređenju elektro mreže u srijedu i četvrtak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 19.06.2019. godine (srijeda) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Bukinjska, Branilaca Tuzle i Rudnička u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u ulici Tušanj od broja 175 do broja 239 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Husinskih Rudara, Tomislava Ramljaka i Rade Uhlika u vremenu od 12:00 do 14:00 sati,

– u ulicama: Mandžukovac i Slavinovičkog odreda od broja 95 do broja 147 u vremenu od 14:00 do 16:00 sati.

Općine Banovići:

– u naseljima: Vidikovac i Tulovici u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

– u naselju Brezici u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

Dana 20.06.2019. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Pašage Mandžića 2 do 31, Meše Selimovića 41 do 99 u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u ulicama: 3. Tuzlanske brigade, Hasana Hasanovića, Mahmuta Bušatlije u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: 3. Tuzlanske brigade 38 do 56 i 156 do 190, Put Cvjećare, Talijani 112 do 148 u vremenu od 12:00 do 16:00 sati,

– u ulicama:Slavinovičkog odreda i Hasana Hasanovića u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u uliciSlavinovičkog odreda u vremenu od 08:00 do 10:00 sati,

– u ulicama: Mandžukovac, Slavinovičkog odredau vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

Općine Gračanica:

– u naselju Bajići u Donjoj Orahovici u vremenu od 08:30 do 13:00 sati,

– u naselju Sredina-Miričinau vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

Općine Srebrenik:

– u naselju Bare u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Kiseljak – Buljubašići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.