Planski radovi na unapređenju elektro mreže za četvrtak i petak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 13.06.2019. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Tomislava Ramljaka, Stjepana Živkovića, Krojčica, Uzeira Meškovića Rame, Petra Miljanovića i Gine Herman u vremenu od 08:00 do 13:00 sati,

– u ulicama: Husinskih Rudara 159 do 191, Ludviga Peštića, Hasana Kikića i 4. Aprila u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

2.Općine Srebrenik:

– u naseljima: Sječe, Kiseljak Buljubašići, Novo naselje Kiseljak i Markuše u vremenu od 14:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Grabovci, Rapatnica, Donji Moranjci, Uroža, Šahmeri, Behrami, Dedići, Seona, Padališta, Lipje, Cage i Duboki Potok škola u vremenu od 14:00 do 15:00 sati.

– u naseljima: Bare, Brda, Babunovići, Salihbašići, Murati, Vikale, Hodžići, Gulami, Hrvati, Ibrići, Skopljaci, Panđurište, Omerbašići, Pirage, Sladna dom, Ahmići i Kovačevići u vremenu od 14:00 do 15:00 sati,

Općine Živinice u naselju Kupjerusi u vremenu od 08:00 do 16:00 sati

Dana 14.06.2019. godine (petak) na području Grada Tuzla:

– u ulicama: Zlatana Mešića i Gornji Mosnik od broja 60 do broja 90 u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Mustafe Efendije Kurta od broja 18 do broaj 65, Donji Mosnik od broja 1 do broja 7, 9. Majod broja 1 do broja 20, Mušinac, Mije Keroševića 14,16, i 18 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u ulici Ive Andrića u vremenu od 11:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Batva, Jure Keroševića od broja 2 do broja 12, Rudarska od broja 2 do broja 38, Ive Andrića 2 i 4 u vremenu od 13:00 do 15:30 sati,

– u ulicama: Mitra Trifunovića Uče od broja 114 do broja 159 i Husinskih Rudara od broja 130 do broja 138 u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.