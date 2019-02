Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u petak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 08.02.2019. godine (petak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Armije BiH od broja 210 do broja 450, 115. HVO brigade od broja 4 do broja 40, Rate Dugonjića od broja 3 do broja 9 i Vodice u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Slavka Mičića, Strajka Mitrovića i Pašana Kovačevića u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u ulici Ismeta Mujezinovića na brojevima 1, 3, 5, 7 i 9 u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.