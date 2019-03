Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u četvrtak i petak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 07.03.2019. godine (četvrtak) na području:

Općine Gradačac u naseljima: Brekinje, Ilovac i Šečići te u ulici 6. Bataljona vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Lukavac u naselju Šikulje u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Srebrenik:

– u naselju Padališta u vremenu od 08:00 do 10:30 sati,

– u naselju Potok Pošta u vremenu od 11:00 do 15:30 sati.

Dana 08.03.2019. godine (petak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulici Atik Mahala u vremenu od 10:00 do 15:00 sati

– u ulicama: Oslobodilaca od broja 3 do broja 305, Put Tanovići od broja 14 do broja 46, Sarajac od broja 2 do broja 92, Donji Čaklovići, Muslimanski Čaklovići od broja 7 do broja 88, Zlatnih Ljiljana od broja 1 do broja 74 i Donja Kolona od broja 12 do broja 36 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.