Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u četvrtak i petak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 18.04.2019. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Damira Hadžibeganovića od broja 47 do broja 92, Sulejmana Aličića od broja 10 do broja 70 i Rudolfa Vikića od 12 do broja 81 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Mahmuta Bušatlije i 3. Tuzlanske brigade u vremenu od 08:15 do 15:15 sati.

Općine Geadačac u naseljima: Bare, Barišići, Jurići, Bjeljevina i Okanovići u vremenu od 15:00 do 17:00 sati. Općine Srebrenik:

– u naselju Lisovići Mešići u vremenu od 08:00 do 13:00 sati,

– u naselju Podorašje Ahmetovići u vremenu od 13:00 do 15:30 sati.

Kompletno područje Općina Sapna i Teočak u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 19.04.2019. godine (petak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulici Slavinovičkog odreda 1992 u vremenu od 08:15 do 15:15 sati,

– u ulicama: Fadila Jahića Španca, Debelo Brdo u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Općine Gračanica u Malešići – Golaći u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. Općine Banovići:

– u naselju Tulovići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naseljima: Jezero i Grivice u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

– ulici Armije BiH od broja 36 do broja 52 te u naselju Vidikovac u vremenu od 14:30 do 17:00 sati.