Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u nedjelju i ponedjeljak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 07.04.2019. godine (nedjelja) na području Općine Gračanica u ulicama: Drama i Kapetančići te u dijelu ulice Branilaca Kule Grada (od Pribave do firme Ingrat d.o.o.) u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 08.04.2019. godine (ponedjeljak) na području:

1 Grada Tuzla:

– u naseljima: Hukići od broja 26 do broja 156, Slanac od broja 42 do broja 101 i Momanovo u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Muhameda Hevaije Uskufija brojevi 2 i 4 i Mirze Hadžimehmedovića broj 2 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u ulici Albina Herljevića na brojevima 6, 8, 14 i 16 u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

Općine Gradačac u ulicama: Ibrahima Kapetanovića i Branilaca grada u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Srebrenik:

– u naselju Lisovići – Mešići u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Lisovići – Zukići u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Brezik u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.