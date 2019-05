Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u nedjelju i ponedjeljak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 12.05.2019. godine (nedjelja) na području Općine Banovići u ulicama: Alije Izetbegovića od broja 2 do Kina – desna strana, Rudarska, Habetova, 7. Novembra i Božička Banovića te u naseljima: Radina, Hrvati, Mačkovac, Grab Potok, Zlača, Mrljevići, Nasubašići, Bečići, Željova, Vidikovac, Jezero, Djaci, Čifluk, Ekonomija, Grivice, Mrdići, Bučik, Tulovići, Treštenica, Ristići, Stike i Borovac u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 13.05.2019. godine (ponedjeljak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Tuzlanskog partizanskog odreda od broja 7 do broja 117 i Matići od broja 1 do broja 11 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulici Ćamila Sijarića u vremenu od 08:00 do 10:00 sati.