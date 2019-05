Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u nedjelju i ponedjeljak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 19.05.2019. godine (nedjelja) na području Općine Živinice u naseljima: Vilušići i Maline u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Dana 20.05.2019. godine (ponedjeljak) na području:

Grada Tuzla:

– u naselju Dolovi u vremenu od 08:00 do 15:15 sati,

– u ulicama Albina Herljevića 6 i 8 i Slatina 1 i 4 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Plane od broja 21 do broja 39 i od broja 98 do broja 150 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naselju Plane od broja 1 do broja 21 i od broja 179 do broja 199 te u ulici Mehdina Hodžića od broja 200 do do broja 205 u vremenu od 12:00 do 16:00 sati,

– u ulici Rudarska broj 11 u vremenu od 09:00 do 14:00 sati,

– u ulici Rudarska brojevi 43, 45, 47, 47A, 49, 51,53 i 55 u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.