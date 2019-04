Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u petak i subotu

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 26.04.2019. godine (petak) na području:

Grada Tuzla:

– u naselju Dobrnja u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u ulicama Ive Andrića i Šljivice u vremenu od 08:15 do 15:15 sati,

– u naselju Čanići u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

Općine Banovići:

– u naselju Treštenica u vremenu od 09:00 do 15:30 sati,

– u naselju Grivice u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

Općine Gračanica u naselju Kovači u Malešićima u vremenu od 09:00 do 16:00 sati. Općine Srebrenik u naselju Omerbašići u vremenu od 09:00 do 12:00.

Dana 27.04.2019. godine (subota) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Dr. Mustafe Mujbegovića od broja 1 do broja 100, 17. Septembra, Vukovarska od broja 40 do broja 80 i Dine Hasića od broja 6 do broja 79 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Vršani i Vakufska u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.