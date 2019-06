Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u ponedjeljak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom dana 24.06.2019. godine (ponedjeljak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama Bukinjska, Branilaca Tuzle, Rudnička u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Mikelje Tešića i 3. Tuzlanske brigade od broja 13 do do broja 41 u vremenu od 09:00 do 14:00 sati,

– u ulicama: Husinskih Rudara, Tomislava Ramljaka i Rade Uhlika u vremenu od 12:00 do 14:00 sati,

– u ulici 9. Maja u vremenu od 14:00 do 16:00 sati.

Općine Srebrenik:

– u naselju Bare u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naseljima: Padališta, Lipje, Cage Aletići, Cage Ćosići i Potok škola u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.