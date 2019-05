Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u ponedjeljak i utorak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 06.05.2019. godine (ponedjeljak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulici Bosanskih Franjevaca od broja 30 do broja 131, te u naselju Ljepunice u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulici 3. Tuzlanske brigade u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Općine Banovići u naseljima: Hrvati i Mačkovac u vremenu od 08:30 do 15:45 sati. Općine Gračanica u naselju Babići Karići u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

Dana 07.05.2019. godine (utorak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulici Majevička od broja 1 do broja 99, i naseljima Brgule od broja 1 do broja 104 i Ljepunice od broja 97 do broja 124 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama Ćazima Alića od broja 22 do broja 85 i Stjepana Matijevića u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Ive Andrića i Šljivice u vremenu od 08:15 do 15:15 sati.

Općine Banovići u naseljima: Ježinac, Omazići, Odorovići i Oskova u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. Općine Kladanj u naseljima: Hrastovac, Crkvište, Duga Mahala, Srmać, Tisovac i Plahovići u vremenu od 10:00 do 13:00 sati. Općine Srebrenik:

-u naselju Kiseljak Buljubašići u vremenu od 08:00 do 13:00 sati,

-u naselju Rapatnica u vremenu od 13:00 do 15:30 sati.