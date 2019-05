Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u ponedjeljak i utorak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 27.05.2019. godine (ponedjeljak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulici Husinskih Rudara od broja 4 do broja 76 u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Marina Glava od broja 1 do broja 28 i od broja 110 do broja 153 i Rudarskoj ulici u vremenu od 08:00 do 13:00 sati,

– u naselju Marina Glava od broja 28 do broja 110 u vremenu od 08:00 do 13:00 sati,

– u naselju Stari Mramor u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

Općine Gračanica:

– u naselju Rijeka u Doborovcima, oko pilane Uno-Prom u vremenu od 08:30 do 10:30 sati,

– u naselju Doborovci Škola u vremenu od 10:30 do 16:00 sati.

Općine Srebrenik:

– u ulici Mehmeda Ramića Ramba u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Špionica donja u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Huremi u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Zobovo brdo u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.

Dana 28.05.2019. godine (utorak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicma: Majska i 21. Aprila u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u naseljima: Mihatovići i Brgule u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

Općine Gračanica:

– u naseljima: Brđani, Gazibegovići,Osmanovići u Gornjoj Orahovici u vremenu od 08:30 do 13:00 sati,

– u naselji Džafići u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

Općine Lukavac u naseljima: Huskići, Smoluća, Šikulje, Prline Polje, Zagorje, Lukavac Mjesto, Tehnika, Hrvati i Donje Crveno Brdo u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. Općine Srebrenik:

– u naselju Tutnjevac u vremenu od 08:00 do 10:00 sati,

– u naselju Špionica Škola u vremenu od 10:00 do 11:30 sati,

– u naselju Badelka u vremenu od 11:30 do 13:00 sati,

– u ulicama: Bijeli Put i Mehmeda Ibrahimovića u vremenu od 13:30 do 15:00 sati.