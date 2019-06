Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u ponedjeljak i utorak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 17.06.2019. godine (ponedjeljak) na području :

Grada Tuzla:

– u ulici Tušanj od broja 175 do broja 239 u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u ulicama: Jure Keroševića 9 do 26, Paša Bunar 1 do 59, Euromaster, Rudarska 40 do 44 u vremenu od 08:00 do 10:00 sati,

– u ulicama: Amalije Lebeničnik 2, 4, 6, 8, Bosne Srebrene 75 do 129, Muhsina Rizvića 2, 4, 6 i 8 u vremenu od 10:00 do 12:00 sati,

– u ulici Ivana Markovića Irca u vremenu od 12:00 do 14:00 sati,

– u ulicama: Pašabunar i Šljivice u vremenu od 12:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Rudarska 44 do 66 i Behrambegovau vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

Općine Gračanica :

– u naselju Željeznička Stanica-Miričinau vremenu od 08:30 do 13:00 sati,

– u naselju Stadion-Miričina u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

Općine Živinice :

– u naseljima: Đurđevik, Kovači u vremenu od 08:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Podgor,Kovaći,Čokići,Benf, Bašigovci Kop,Bašigovci,Podoljani,Pobrđani,Bašigovci Đžamija,Bašigovci Škola, Bašigovci Novo naselje,Bašigovci Livade i Donja Lukavica u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

Dana 18.06.2019. godine (utorak) na području:

Grada Tuzla:

– u naselju Ši Selo u vremenu od 08:00 do 10:00 sati,

– u ulicama: Stjepana Matijevića, Proleterskih brigada, Ozrenska i Ćazima Alića u vremenu od 08:00 do 14:00 sati,

– u naselju Dobrnja Razinoge u vremenu od 14:00 do 16:00 sati.

Općine Gračanica:

– u naselju Kamenica u Donjoj Orahovici u vremenu od 08:30 do 13:00 sati,

– u naselju Basići u Donjoj Orahovici u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.