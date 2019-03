Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u ponedjeljak i utorak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 25.03.2019. godine (ponedjeljak) na području:

Grada Tuzle u ulici Put Križani u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, Općine Doboj Istok u naselju Samarić u Klokotnici u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. Općine Gradačac u naselju Peštalići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Kalesija u naseljima: Gornji Rainci, Lipovice i Meškovići u vremenu od 08:00 do 12:00 sati. Općine Srebrenik:

– u ulici Ivana Markovića Irca u vremenu od 08:00 do 14:00 sati,

– u naselju Tinja Polje u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Tinja Centar u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Tursunovići u vremenu od 13:00 do 14:30 sati,

– u ulicama: Oslobodilačke Brigade, 211. Oslobodilačke Brigade i 25. Novembra u vremenu od 14:00 do 15:30 sati.

Dana 26.03.2019. godine (utorak) na području:

Grada Tuzla:

– u naselju Križani u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Slavinovičkog odreda 1992 od broja 1 do broja 83, Dr. Fuada Rizvanbegovića od broja 1 do broja 68, Hukići od broja 2 do broja 26, HB blok i M blok u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Općine Doboj Istok:

– u naselju Babići u Klokotnici u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

– u naselju Samarić u Klokotnici u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

Općine Gradačac u naseljima: Kukuruzi, Mahmut Mahala i Kamberi Polja u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Srebrenik:

– u ulicama: 21. Divizije, Muhsina Rizvića i Safet Bega Bašagića u vremenu od 08:00 do 13:00 sati,

– u ulicama: 211. Oslobodilačke Brigade i 25. Novembra u vremenu od 13:00 do 15:00 sati,

– u naselju Tinja pumpna stanica u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Tinja Kolona u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Tinja Gornja u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.