Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u ponedjeljak i utorak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 15.04.2019. godine (ponedjeljak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Damir Hadžibeganovića od broja 1 do broja 206 i Save Kovačevića u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naselju Čaklovići Tunel u vremenu od 08:15 do 15:15 sati.

Općine Banovići u naselju Željova u vremenu od 09:00 do 11:30 sati. Općine Gradačac u naseljima: Poljane i Toke u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Gračanica:

-u naselju Malešići Golaći u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

-u naselju Malešići Mešići u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

Općine Srebrenik:

– u dijelu naselja Sofići prema Jašarevićima u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u dijelu naselja Sofići prema prodavnici u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

Dana 16.04.2019. godine (utorak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Admira Dedića od broja 18 do broja 181, Fikreta Salihovića Fikre od broja 1 do broja 109, Save Kovačevića od broja 44 do od broja 96 i Rudolfa Vikića u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naselju Matići u vremenu od 08:15 do 15:15 sati.

Općine Gradačac u naseljima: Cage, Mediđa Imširovići i Mediđa Donja u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Gračanica u naseljima: Donja Mirčina, Gornja Mirčina, Rašljeva, Basići, Kamenica, Bajići i Donja Orahovica Dom u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. Općine Lukavac u naseljima: Gnojnica, Berkovica, Kruševica, Dobošnica Srednja, Dobošnica Donja, Dobošnica Gornja, Krtova, Sižje i Devetak Hodžići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. Općine Srebrenik:

– u dijelu naselja Podorašje u blizini škole i džamije u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u naselju Cvijanovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u dijelu naselja Podorašje u blizini raskrsnice za Čelić i Brezik u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.