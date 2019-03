Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u srijedu i četvrtak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 27.03.2019. godine (srijeda) na području:

Grada Tuzla u ulicama: Ace Saračevića od broja 100 do broja 125, Bosanska, Drakčin od broja 1 do broja 13, Meldina Hajdarevića od broja 41 do broja 70, Potočka Mahala od broja 1 do broja 50 i Dr. Mehmeda Hadžiefendića u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Doboj Istok u naselju Velika Brijesnica Centar u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. Općine Gradačac u naseljima: Imširi i Kamberi u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Srebrenik:

– u ulici Ivana Markovića Irca u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama: 21. Divizije, Muhsina Rizvića i Safet Bega Bašagića u vremenu od 11:00 do 15:00 sati.

Dana 28.03.2019. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Gornjotuzlanskog odreda, Ive Marjanovića, Abdurahmana Ace Saračevića od broja 1 do broja 115 i Meldina Hajdarevića od broja 1 do broja 41 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Uzeira Mehičića, Hadži Huseinova Mahala, Bosanska, Meldina Hajdarevića, Ace Saračevića i Potočka Mahala te u naseljima: Gornja Tuzla, Drakčin, Trakilovići, Kovačica i Kovačevo Selo u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,

– u ulici Peje Markovića u vremenu od 10:30 do 14:00 sati.