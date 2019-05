Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u srijedu i četvrtak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 29.05.2019. godine (srijeda) na području Grada Tuzla:

– u ulicama: Tušanj od broja 2 do broja 179, Murata Priganice od broja 1 do broja 41, Hadži Marijana Divkovića broja 1 do broja 7 i Isaka Samokovlije od broja 1 do broja 72 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Dragodol, Pašage Mandžića od broja 60 do broja 121, Hadži Marijana Divkovića od broja 7 do broja 50 i Piskavica od broja 11 do broja 24 u vremenu od 13:00 do 16:00 sati,

– u ulici Mitra Trifunovića Uče od broja 98 do broja 133 u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 30.05.2019. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Đape, Tušanj od broja 175 do broja 321, Otokoara Keršovanija od broja 15 do broja 31 i Rovine u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Otokara Keršovanija od broja 79 do broja 190 u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.