Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u srijedu i četvrtak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 26.06.2019. godine (srijeda) na području:

Grada Tuzla:

– u ulici Mije Keroševića 14, 16 i 18 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Batva, Jure Keroševića od 2 do 12, Rudarska od 2 do 38, Ive Andrića 2 i 4 u vremenu od 12:30 do 15:30 sati,

– u naselju Dokanj u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u naselju Nikolići u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

Općine Banovići u naseljima: Durakovići, Gutići i Čolići u vremenu od 09:00 do 13:15 sati.

Dana 27.06.2019. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzla:

– u naselju Bakaluše u vremenu od 08:00 do 10:00 sati,

– u naseljuPetrovići u vremenu od 10:00 do12:00 sati,

– u naseljimaBreške i Dvor u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.