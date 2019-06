Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u utorak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom dana 25.06.2019. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulicama: 3. Tuzlanske brigade, Mahmuta Bušatlije i Hasana Hasanovićau vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Slavinovičkog odreda 1992. i Hasana Hasanovića u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: 3. Tuzlanske brigade do 56 do 156, Put Cvjećare i Talijani 112 u vremenu od 12:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Mandžukovac, Slavinovičkog odreda 95 do 147, Žarka Vukovića Pucara i 3. Tuzlanske brigade od broja 1 do broja 161,u vremenu od 12:00 do 16:00 sati,

– u ulici Slavinovičkog odreda 1992. u vremenu od 08:00 do 10:00 sati.

2. Općine Srebrenik u dijelu naselja Bare UL. Bosanska i Džemala Bijedićau vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Općine Živinice:

– u naseljima: Podgor Bilding Kovaći 1,2 i 3,Čokići,Benf, Bašigovci Kop,Bašigovci

1,Podoljani,Pobrđani,Bašigovci Đžamija,Bašigovci Škola, Bašigovci Novo naselje,Bašigovci Livade,Donja Lukavica 1,2 i 3. u vremenu od 08:00 do 14:00 sati,

– u naseljima: Kovači i Đurđevik u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.