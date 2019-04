Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u utorak i srijedu

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 09.04.2019. godine (utorak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: 21. Decembra od broja 1 do broja 125 i Fra Blaža Josića od broja 6 do broja 55 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naseljima: Mala Solina, Svojtina, Donja Grabovica,Srednja Grabovica, Gornja Grabovica, Kolovrat, Iverine, Dokanj, Kosci,Grabovica i Tetima te u ulicama: Fočanska i Veljka Lukića u vremenu od 08:15 do 12:15 sati,

– u ulicama: Medenice, Put Ilinčica i 16. muslimanske brigade u vremenu od 12:00 do 15:30 sati,

– u ulici Novo Naselje od broja 35 do broja 53 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Općine Gradačac u ulicama: Hasana Kikića, Husein kapetana Gradaščevića, Požarike (iznad Europrofija) i Karača u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Općine Srebrenik:

– u naseljIma: Tinja Kolona, Tinja Donja, Nacional, Blagići, Savići, Donji Potpeć, Gornji Potpeć, Like, Zahirovići, Straža, Bjelave, Kuge, Duboki Potok i Ljenobudu vremenu od 10:00 do 14:00 sati,

– u naselju Krušik u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Podorašje škola u vremenu od 11:00 do 12:30 sati.

– u naselju Lukići u vremenu od 13:00 do 14:30 sati,

– u ulicama: Bosanskih Branilaca, 21. Srebreničke Brigade, Kulina Bana i šetalište Alije Izetbegovića u vremenu od 08:00 do 15:30 sati.

Dana 10.04.2019. godine (srijeda) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Batva, Edhema Mulabdića, Skendera Kulenovića i Ive Andrića u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulici Slavinovičkog odreda 1992 u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

Općine Banovići u naseljima: Mrdići, Tulovići, Delići, Gaj i Mecići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati. Općine Gradačac:

– u ulicama: Rasima Terzića, 16 Muslimanske brigade, Sviračka, Raifa Šaldića, Nenavište i Ahmeta Beširevića u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naseljima: Bagić, Bare, Barišići, Jurići, Bjeljevina i Okanovići u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naseljima: Sibovac i Škorići u vremenu od 10:30 do 12:00 sati,

– u naseljima: Zelinkići, Gibe, Huskići i Omeragići u vremenu od 12:30 do 14:00 sati.

Općine Srebrenik:

– u naselju Ibići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju: Skopljaci u vremenu od 11:00 do 15:00 sati,

– u ulicama: Zlatnih ljiljana i šetalište Alije Izetbegovića u vremenu od 14:00 do 15:00 sati.