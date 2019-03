Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u utorak i srijedu

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 19.03.2019. godine (utorak) na području:

Grada Tuzla:

– u naselju Brđani i u ulici Veljka Lukića od broja 150 do broja 200 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: 21. Decemabar i Blaža Josića te u naseljima: Jasici, Delići, Hudeč, Šikara i Rapače u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

Općine Gradačac:

– u naseljima Hasanbašići i Lukavac Gornji u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

Općine Srebrenik:

– u naselju Savići u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Tinja škola u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Cvijanovićiu vremenu od 13:00 do 14:30 sati,

– u ulicama: Benjamina Hogića Benka i Majevička u vremenu od 14:00 do 15:30 sati.

Dana 20.03.2019. godine (srijeda) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Veljka Lukića od broja 1 do broja 99, Mala Solina, 115. HVO brigade od broja 238 do broja 256 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulici Slavinovičkog odreda 1992 u vremenu od 08:30 do 15:00 sati.